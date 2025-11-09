Rapid se întărește Costel Gâlcă s-ar putea baza pe încă un jucător, după pauza competițională

Cristian Ignat (22 de ani) ar putea reveni în lotul celor de la Rapid după pauza internațională.

Acesta ar intra pentru prima dată sub comanda lui Costel Gâlcă, fiind absent de aproximativ 5 luni din cauza unei accidentări.

Revenit la antrenamente la începutul lunii octombrie, Cristi Ignat nu mai are mult până va îmbrăca din nou tricoul Rapidului într-un meci oficial.

Cristi Ignat ar putea reveni pe teren după pauza competițională

Costel Gâlcă s-ar putea baza pe întăriri în defensivă după pauza competițională din următoarele două săptămâni, care va întrerupe activitatea cluburilor pentru meciurile echipelor naționale.

Tehnicianul giuleștenilor ar pregăti revenirea lui Cristi Ignat, care ar putea fi introdus în partidele amicale pe care Rapid le va disputa în această perioadă, informează gsp.ro.

Tânărul fundaș central lipsește de la club de mai bine de 5 luni de zile.

Cristi Ignat s-a accidentat în primele minute ale partidei cu CFR Cluj, în ultima etapă a sezonului precedent, însă problemele sale la umăr erau mai vechi.

Ulterior, a participat și Euro U21 în iunie, unde bifat un total de 59 de minute în trei partide, urmând apoi să se opereze.

FOTO. Revenirea lui Cristi Ignat la antrenamente

Pe postul de fundaș central, Ignat va trebui să concureze cu:

Alexandru Pașcanu (26 de ani)

Denis Ciobotariu (27 de ani)

Lars Kramer (25 de ani)

Leo Bolgado (27 de ani)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport