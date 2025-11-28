„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc” +24 foto
Daniel Bîrligea FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 01:03
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 01:03
  • Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor” și-a pus cenușă în cap pentru forma slabă din acest sezon.
  • Internaționalul român a răspuns criticilor constante ale lui Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei.

În inferioritate numerică, Steaua Roșie Belgrad a obținut victoria, grație golului marcat de Bruno Duarte, în minutul 49 al duelului.

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Bîrligea s-a auto-distrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”

Întrebat de ce este mai dezamăgit față de alte dueluri pierdute, Daniel Bîrligea și-a făcut autocritica:

„Pentru că văzând că echipa nu reușește să facă ceva, e și din cauza mea, că am trei goluri în campionat, în 20 de meciuri.

Atacant penibil, nici atacant nu pot să mă numesc. Ce pot să mai zic? E foarte corect să primesc critici și le accept”, a spus atacantul celor de la FCSB, potrivit Digi Sport.

„Tricolorul” acceptă criticile patronului și a dat asigurări că încearcă să își redreseze forma:

Cine vrea să mă certe, să mă certe. Eu încerc să dau în fiecare meci tot ceea ce pot în ziua aceea.

Știu și eu, câteodată nu reușesc să fiu 100%, dar nu pentru că nu-mi doresc sau că nu vreau să dau totul pentru această echipă”, a spus Daniel Bîrligea.

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO

Galerie foto (24 imagini)

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
+24 Foto
Cifre slabe pentru Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea trece printr-o cădere de formă. Atacantul a marcat numai șapte goluri în cele 23 de meciuri în care a evoluat în acest sezon.

0.3 goluri per meci
este media lui Daniel Bîrligea, în acest sezon

Ultima reușită „vârfului” campioanei datează din 26 octombrie, când a punctat în victoria contra celor de la UTA Arad, 4-0.

În sezonul trecut, atacantul a marcat 21 de goluri în toate competițiile.

0.45 goluri per meci
a fost media lui Daniel Bîrligea în sezonul precedent

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de fani

Steaua Rosie Belgrad gigi becali europa league fcsb daniel bîrligea
