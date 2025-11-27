Defensiva FCSB, KO FOTO. Steaua Roșie Belgrad a marcat în inferioritate. Cum a înscris Bruno Duarte

Steaua Roșie Belgrad - FCSB. Bruno Duarte (29 de ani), fotbalistul gazdelor, a deschis scorul după un șir de greșeli ale apărării „roș-albaștrilor”.

Steaua Roșie Belgrad a rămas în inferioritate numerică în minutul 27, când Tebo Uchenna (25 de ani) a primit cartonașul roșu, însă sârbii nu s-au dat bătuți.

FOTO. Steaua Roșie Belgrad marchează după un șir de greșeli ale „ roș-albaștrilor ”

În minutul 49, o minge înaltă a ajuns în careul „roș-albaștrilor și Marko Arnautovic a recuperat-o.

Internaționalul austriac a pasat în apropierea liniei de 6 metri, însă mingea a ajuns la Siyabonga Ngezana.

Fundașul sud-african a pasat, din prima, către Risto Radunovic, dar mingea a trecut pe lângă muntenegrean și a ajuns la Krunic.

Mijlocașul a pasat către Handel care a centrat pentru Bruno Duarte.

Fotbalistul gazdelor, nemarcat între Siyabonga Ngezana și Vali Crețu, a reluat cu capul spre colțul stâng al porții lui Lukas Zima și a marcat.

Extrema din Sao Paulo a fost schimbată în minutul 70, când sârbii conduceau grație reușitei sale.

Steaua Roșie Belgrad - FCSB, echipele de start

Steaua Roșie Belgrad: Matheus - Seol, Uchenna, Velkovic, Tiknizyan - Handel, Krunic, Elsnik - Bruno Duarte, Arnautovic, Ivanic

Rezerve: Glazer, Guteša, Rodrigão, Bajo, Felício Milson, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić

Antrenor: Vladan Milojević

FCSB: Zima - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: „Rajko Mitic"

Arbitru: Jerome Brisard, Asistenți: Alexis Auger, Aurelien Drouet, VAR: Bastien Dechepy, AVAR: Eric Wattellier

