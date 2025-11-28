„Nu-mi explic ce s-a întâmplat” Darius Olaru, dărâmat după înfrângerea de la Belgrad: „Am fost doar la 10% din cât putem”

- STEAUA ROȘIE BELGRAD - FCSB 1-0. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre partida de pe Marakana.
Mijlocașul „roș-albaștrilor” a fost extrem de afectat de eșecul din etapa #5 a Europa League.
STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0. Darius Olaru, dărâmat: „Nu mi explic ce s-a întâmplat”
Darius Olaru a încercat să găsească o explicație pentru evoluția extrem de slabă a formației bucureștene, chiar dacă a jucat cu un om în plus încă din prima repriză.
„Nu știu ce s-a întâmplat. Poate ar fi fost mai bine să nu fi existat acel cartonaș roșu. N-am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat.
Am jucat la doar 10% din tot ce puteam, nu putem spune că a jucat cineva bine în această seară.
Dacă reușea Cisotti să marcheze poate era altfel meciul, dar, din păcate, au marcat primii și apoi s-au apărat. Cum am spus, nu am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat.
Trebuie să ne ridicăm, în câteva zile avem alt meci în campionat și trebuie să câștigăm acolo. Știm cu toții că nivelul e altul în Europa, dar trebuie să dăm mai mult, altfel nu putem face față la acest nivel”, a declarat Darius Olaru, la Prima Sport.