FCSB a învins U Craiova cu 1-0, într-un meci cu trei intervenții VAR care l-au corectat pe „centralul” partidei de pe Arena Națională

Revenirea lui Istvan Kovacs în Liga 1, după perioada în care Kyros Vassaras l-a trimis să arbitreze prin alte campionate, s-a transformat într-un nou episod tensionat.

Istvan Kovacs, prestație de uitat

Deși este considerat unul dintre cei mai valoroși arbitri români, prestația lui de la FCSB - Universitatea Craiova a fost una mult sub așteptări.

Kovacs a părut mai preocupat de atenția pe care o primea, decât de coerența deciziilor luate pe teren.

A întors trei decizii de penalty după consultarea VAR-ului, iar modul în care a gestionat fazele a reușit doar să amplifice frustrările ambelor tabere.

Numeroase faze interpretate greșit, fluierături întârziate și o atitudine deloc temperată, mai degrabă nervoasă, au transformat meciul într-un haos controlat cu greu.

În final, în loc să impună autoritate și echilibru, Kovacs a reușit doar să enerveze jucătorii, antrenorii și suporterii deopotrivă. Per total o prestație care lasă un gust amar și ridică din nou semne de întrebare a ceea ce se întâmplă la CCA.

Unde e pressingul lui Bîrligea?

Dacă sezonul trecut Daniel Bîrligea era un vârf care aducea presiune constantă pe apărările adverse, simbolul unui pressing sufocant și al implicării totale, acum pare o umbră a acelui jucător.

La FCSB - Universitatea Craiova, atacantul s-a remarcat din nou, mai mult prin reacțiile nervoase și protestele interminabile decât prin acțiuni constructive.

A contestat aproape fiecare decizie, a intrat în conflict verbal cu adversarii și arbitrii, iar energia care altădată îl făcea util echipei s-a transformat într-o sursă de tensiune.

De multe ori a părut insuportabil chiar pentru colegii săi, forțând faze, pierzând reperele tactice și fragmentând jocul ofensiv.

Fără goluri, Bîrligea devine un factor de dezechilibru, iar singurul lui mare atu, presiunea continuă și agresivitatea pozitivă, pare să fi dispărut în acest sezon.

Mult mai reținut, mai frustrat și mai puțin inspirat, atacantul se salvează doar cu golurile, arunci când reușește asta.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport