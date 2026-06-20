Au furat startul FOTO.  Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei +7 foto
Daniel Bîrligea a revenit la antrenamente FOTO: Facebook @FCSB
Superliga

Au furat startul FOTO. Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 12:51
  • Daniel Bîrligea (26 de ani), Ofri Arad (27 de ani) și Andrei Dăncuș (17 ani) au revenit la antrenamente în baza de pregătire a celor de la FCSB.
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Roș-albaștrii se vor reuni pe 22 iunie la baza din Berceni, urmând să plece apoi într-un cantonament în Țările de Jos.

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Trei jucători de la FCSB au revenit mai devreme la antrenamente

Daniel Bîrligea, atacantul grupării bucureștene, a revenit în sala de forță de la baza FCSB. Vârful se pregătește intens după o perioadă îndelungată de absență cauzată de o ruptură de tendon.

Bîrligea s-a accidentat la acțiunea echipei naționale din luna martie și nu a mai jucat la FCSB în ultimele opt meciuri ale sezonului 2025/26.

Alături de Bîrligea, în imaginile publicate de FCSB apar și Ofri Arad, mijlocașul defensiv care a marcat golul victoriei în barajul cu Dinamo pentru calificarea în Conference League, și tânărul fundaș Andrei Dăncuș.

Fosta campioană a României a postat pe rețelele de socializare mai multe cadre cu cei trei pregătindu-se în sală, înainte de reunirea echipei.

Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (5).jpg
Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (1).jpg Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (2).jpg Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (3).jpg Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (4).jpg Bîrligea, Arad și Dăncuș au revenit mai devreme la antrenamente FOTO Facebook FCSB (5).jpg
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Programul pentru pregătirea de vară la FCSB

Roș-albaștrii se vor reuni luni, 22 iunie, atunci când vor avea loc vizita medicală și, totodată, și primul antrenament din această vară.

Fotbaliștii de la FCSB se vor antrena în țară până pe 26 iunie, atunci când este programată plecarea în cantonamentul din Țările de Jos, la Venray.

Elevii lui Marius Baciu vor reveni în România pe 10 iulie. Prima etapă din Liga 1 este programată în weekend-ul 18-19 iulie.

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