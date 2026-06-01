„Dacă asculta, poate nu eram aici” VIDEO. Mihai Stoica, reacție ironică după ce Ngezana a anunțat că se va opera » Un transfer e aproape rezolvat

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat decizia lui Siyabonga Ngezana (28 de ani) de a se opera, după multe luni în care a refuzat să o facă.

A existat un adevărat haos la FCSB în acest an din cauză că Ngezana a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că va fi convocat la naționala Africii de Sud pentru CM 2026.

Totuși, fundașul FCSB nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al naționalei pentru turneul final. Și s-a răzgândit.

Mihai Stoica, despre Ngezana: „Dacă asculta, poate nu eram aici”

Luni, Siyabonga Ngezana a anunțat pe Instagram că a decis să se opereze, iar Mihai Stoica crede în continuare că această hotărâre trebuia luată cu mult timp în urmă.

Oficialul FCSB e de părere că parcursul celor de la FCSB ar fi putut fi altul, dacă l-ar fi avut la dispoziție pe fundaș.

„Și Moș Crăciun ne-a spus că va coborî pe horn, dar nu avem horn. Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă el asculta, poate nu eram unde eram. Nu suntem foarte rău, dar puteam să fim foarte rău.

Și poate el era la echipa națională și era titular în deschiderea meciul care deschide Campionatul Mondial”, a declarat Mihai Stoica, prezent la a doua ediție a Cupei Duckadam.

Africa de Sud va juca meciul de deschidere de la CM 2026 contra Mexicului, una dintre gazde, pe 11 iunie, de la ora 22:00.

Ulterior, naționala sud-africană va mai întâlni Cehia și Coreea de Sud în faza grupelor, pe 18, respectiv 25 iunie.

11 selecții a bifat Siyabonga Ngezana la naționala Africii de Sud

În acest sezon, Ngezana a jucat 34 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Mihai Stoica, despre Kennedy Boateng: „ N-a existat nicio discuție”

Mihai Stoica a vorbit și despre potențialul transfer al lui Kennedy Boateng la FCSB, fundaș care s-a despărțit recent de Dinamo.

„N-a existat nicio discuție. Acum, Gigi (Becali) a auzit întâmplător că e liber și e interesat de Kennedy Boateng”, a mai precizat oficialul FCSB.

Mihai Stoica a mai explicat că formația roș-albastră e aproape să oficializeze transferul unui fundaș dreapta:

„ Fundașul dreapta e aproape rezolvat. Dar va fi concurență foarte mare acolo, pentru că la momentul ăsta sunt Pantea și Cercel pe acea poziție.

Crețu probabil că va primi o propune pentru prelungire. Și vine și cel pe care l-am remarcat. Noi urmărim și alte posturi”.

