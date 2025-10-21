Recent, LPF a vândut pe 10 ani drepturile TV din Liga 1 către compania care le deține de câțiva ani, EAD Interactive

Banii sunt împărțiți în prezent cluburilor în funcție de 3 criterii: o sumă care se împarte egal, alta în funcție de locul din sezonul precedent și ultima treime se raportează la sezonul regulat

Șucu a anunțat recent că nu mai e de acord cu acest sistem, iar marile cluburi doresc să schimbe modul de împărțire. Care ar fi modificările esențiale?

Drepturile TV din Liga 1 au fost antamate de EAD pentru următorii 10 ani, iar suma totală pentru această perioadă va fi în jur de 400 de milioane de euro. Bani care însă granzii nu mai acceptă să fie împărțiți după actuala schemă. În prezent, conform grilei, se ține cont de 3 criterii:

O treime din bani sunt împărțiți în mod egal cluburilor

O altă treime ține cont de locul din clasamentul ediției precedente, cu diferență de cel mult 100.000 de euro de la un loc la altul

Ultima treime e raportată la poziția ocupată la finalul sezonului regulat din campionatul în curs

Mai există un fond de circa 1 milion de euro, pe care LPF îl împarte cluburilor ținând cont de audiența de pe stadioane, dar și de ratingurile TV

Marile cluburile nu mai acceptă acest mod de feliere a tortului drepturilor TV. Iar primul care a susținut și public că nu e în regulă cum se distribuie banii a fost Dan Șucu. Acționarul majoritar al Rapidului a spus, într-o emisiune la Ziarul Financiar:

„E o anomalie. Banii nu sunt împărțiți ținând cont de audiențele TV, ci se ține cont aproape exclusiv de locul ocupat în clasament. E ca și cum toate sumele de pe biletele care se vând la meciurile de fotbal din Liga 1 într-un an ar fi împărțite tuturor cluburilor în funcție de performanța sportivă.

Nu e normal. Rapid se alege acum cu 2,2 - 2,5 milioane de euro anual, dar dacă ne-am raporta la audiență, atunci am avea dublu, pentru că după FCSB, care face cele mai mari audiențe, Rapid e pe locul 2, iar pe 3 e Dinamo.

Audiența TV a crescut în ultimii 3 ani cu câte 20% și acest lucru se datorează apariției în campionat a unor echipe precum Rapid, Dinamo, Petrolul, U Cluj”.

Cei mai importanți oameni din structura de conducere a granzilor au început deja să discute și să se sfătuiască pentru a ajunge la un numitor comun în privința modificării grilei de distribuire a acestor bani. Iar ideile principale ar fi:

O anumită cotă să rămână pentru a fi împărțită în mod egal tuturor celor 16 cluburi Să se modifice diferența de încasări de la un loc la celălalt, în ceea ce privește partea care ține cont de poziția din clasament. În momentul de față, echipa campioană încasează undeva în jur de 2,7 milioane de euro, fără TVA. O nou promovată sau echipa care retrogradează se alege cu aproximativ 900.000 - 1.000.000 de euro.



Practic, primul loc are o sumă de două ori și jumătate mai mare. Se invocă modelul din La Liga (Spania) unde din fondul din drepturi TV, aferent exclusiv pentru locul pe care se clasează echipele, Barcelona a luat cel mai mult, circa 17% din sumă, în vreme ce ultima clasată, Valladolid s-a ales doar cu 0,25%. Catalanii au încasat, deci, de aproape 70 de ori mai mult! Apoi, fondul care acum conține doar 1 milion de euro, din totalul de 31 de milioane, și care se împarte ținând cont exclusiv de audiența pe stadioane și în ratingurile TV, să fie considerabil mărit. Practic, în acest moment se pune la bătaie pentru acest criteriu doar 3% din totalul drepturilor TV pe 1 an.



Se propune modelul din Serie A (Italia), care alocă 20% din total criteriului audienței. 20% în România ar însemna peste 6 milioane de euro pe an, de peste 6 ori mai mult decât în prezent, bani care să țină cont de clasamentul audienței TV și a prezenței pe stadion.

Cum arată top 5 meciuri cu cel mai mare rating TV în actualul sezon

PARTIDA RATING Rapid - FCSB 2-2 6,7% FCSB - Craiova 1-0 6,2% Dinamo - FCSB 4-3 5,2% CFR - FCSB 2-2 5,2% Dinamo - Rapid 0-2 4,8%

„Sistemul actual de împărțire a banilor din drepturile TV e antic, e depășit, nu mai ține cont de realitățile din piață, din fotbalul de astăzi”, e părerea unuia dintre cei care doresc schimbarea grilei.

Cum arată top 5 echipe cu cea mai mare medie de spectatori la meciurile de acasă în acest sezon

CLUB MEDIE SPECTATORI Dinamo 15.800 Craiova 14.000 Rapid 13.500 U Cluj 8.300 FCSB 7.500

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

Perioada Compania Suma anuală (inclusiv TVA) 2000-2004 Pro TV 3 milioane dolari 2004-2008 Telesport 7 milioane euro 2008-2011 RCS&RDS și Antena 1 34 milioane 2011-2014 RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1 34 milioane 2014-2019 Intel Sky Broadcast 33 milioane 2019-2025 EAD 34 milioane 2025-2032 EAD 36,5 milioane 2032-2035 EAD 43 milioane

Cât depind granzii de banii din drepturile TV

Ultimele declarații financiare publice pe care cluburile din Liga 1 le au sunt cele aferente anului 2024.

Iar banii din drepturile TV reprezintă o pondere cuprinsă între 16% și 32% din totalul veniturilor generate de club din toate activitățile, mai puțin cele din transferuri.

CLUB SUMA DIN DREPTURI TV PONDERE VENITURI EXPLOATARE FCSB 3,1 milioane 16% Dinamo 0,9 milioane 17% Rapid 2,1 milioane 19,5% Craiova 2,25 milioane 23,5% CFR 2,4 milioane 31,7% * sumele sunt exprimate în euro * sumele sunt exprimate în euro

