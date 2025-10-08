Daniel Niculae, reacție savuroasă Ce a spus despre discuțiile din ședința de la CCA

Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, nu se așteaptă la schimbări după ședința de la CCA.

Oficialul sibienilor consideră productivă că întrunirea condusă de Kyros Vassaras (59 de ani), președintele CCA.

Comisia Centrală a Arbitrilor a invitat, pentru o ședință de 3 ore, reprezentanții cluburilor din Liga 1 pentru a discuta despre videoarbitraj.

Daniel Niculae, comentariu savuros după ședința CCA

Întrebat dacă vor exista schimbări în maniera de arbitraj după ședința CCA, Daniel Niculae a răspuns: „ Vremea, ce să se schimbe? ”.

„Sunt convins că va exista o transparență, o deschidere mult mai mare. Și arbitrii pot greși, dar, odată cu introducerea VAR-ului, greșelile trebuie să fie din ce în ce mai puține sau deloc”, a spus Daniel Niculae, potrivit digisport.ro.

Daniel Niculae: „Au fost discuții, pe atât de încinse, pe atât de bune”

Kyros Vassaras, președintele CCA, le-a explicat reprezentanților cluburilor din Liga 1 cum sunt luate deciziile cu ajutorul VAR-ului, iar președintele sibienilor consideră că dialogul a fost productiv.

„A fost o discuție bună, în care fiecare a avut de spus mai multe lucruri. Domnul Vassaras ne-a prezentat foarte multe lucruri. A fost o întâlnire pozitivă, care trebuie repetată la o anumită perioadă.

A explicat cum se iau deciziile și cu VAR-ul, au fost câteva exemple ca să fie pe înțelesul tuturor.

Ar trebui o expunere mai mare și în media, pentru a înțelege și suporterii, care au un rol important. Ei sunt principalii beneficiari ai fotbalului și apar fel de fel de discuții.

Au fost discuții, pe atât de încinse, pe atât de bune. Fiecare a tras concluzia lui și cred că este una bună”, a declarat Daniel Niculae, conform sursei menționate anterior.

VIDEO. Laszlo Balint, prezent la ședința CCA

