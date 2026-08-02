Kennedy Boateng (29 de ani) a fost prezentat oficial la Al Fateh.

Fostul fundaș central de la Dinamo va fi coleg cu Mihai Lixandru (25 de ani) la gruparea din Arabia Saudită.

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Rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de Dinamo, Kennedy Boateng și-a găsit echipă și este gata de un nou capitol.

Kennedy Boateng, prezentat la Al Fateh

Stoperul togolez își va continua cariera în Arabia Saudită, la formația care a încheiat sezonul trecut pe locul 11.

„Adminul răspunde… Iată noutatea: Kennedy Boateng este acum jucătorul lui Al Fateh” se arată în anunțul inedit al grupării din Golf.

La Al Fateh, Boateng va fi coleg cu Mihai Lixandru, fostul său rival de la FCSB. Mijlocașul a fost prezentat tot în cursul zilei de duminică.

În două sezoane petrecute la Dinamo, fundașul central de 29 de ani a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried sunt echipele pentru care a mai evoluat Boateng de-a lungul carierei.

1.200.000 de euro este cota lui Kennedy Boateng, potrivit transfermarkt.ro

Al Fateh va debuta în noul sezon pe 15 august, cu un meci pe terenul campioanei Al Nassr, formație pentru care evoluează Cristiano Ronaldo (41 de ani), dar și alte staruri, precum Sadio Mane (34 de ani), Kingsley Coman (30 de ani) sau Joao Felix (26 de ani).

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