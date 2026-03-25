Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori" în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 17:59
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 18:50
  • Jucătorii naționalei României au apelat la diverse metode de a se relaxa în timpul zborului spre Istanbul, unde mâine vor juca barajul pentru calificarea la CM 2026 împotriva Turciei.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Câțiva tricolori, printre care David Miculescu și Vlad Dragomir, s-au adunat în jurul unei tablete și au jucat jocul copilăriei „Nu te supăra, frate!”.

Tricolorilor le place să joace „Nu te supăra, frate!”

„Nu te supăra, frate!” este versiunea clasică sau digitală a jocului Ludo, pentru 2-4 jucători. Scopul este să duci toate piesele proprii de la baza inițială până în căsuța finală înaintea adversarilor. Piesele se mută conform aruncării zarului.

„Tricolorii” au ajuns azi la Istanbul

Delegația României a sosit în metropola turcă azi, în jurul orei locale 12:15, după care a plecat spre hotel cu autocarul.

La destinație, jucătorii au fost întâmpinați de reprezentanți ai hotelului, agenți de securitate, dar și de câțiva suporteri români care au venit special pentru a-i încuraja pe tricolori.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu (80 de ani) are programat antrenamentul oficial, începând cu ora 18:00 pe stadion Beșiktaș Park, care găzduiește partida cu Turcia.

VIDEO. Sosirea naționalei României la Istanbul

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI:

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI:

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI:

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Meciul Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

