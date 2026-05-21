alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 13:14
  • Nu se știe încă dacă Daniel Pancu (48 de ani) va continua la CFR Cluj. În cazul în care finanțatorul Ioan Varga (55 de ani) se va decide să-l demită pe antrenor, atunci ar trebui să plătească o sumă importantă.
Pancu a preluat-o pe CFR Cluj într-un moment de coșmar pentru clubul ardelean. În șapte luni, antrenorul a revitalizat echipa și și-a asigurat locul 3 în Liga 1 și prezența în preliminariile Conference League.

Ioan Varga trebuie să plătească o avere dacă îl va demite pe Pancu

Contractul lui Daniel Pancu cu CFR s-a prelungit automat pe încă două sezoane, odată cu calificarea echipei în cupele europene.

Ioan Becali a dezvăluit că, în cazul în care Ioan Varga se va decide să-l demită pe Pancu, atunci patronul echipei din Gruia va trebui să-i achite antrenorului întreg contractul pentru următorii doi ani.

Daniel Pancu poate să ceară orice sumă dacă Neluțu Varga vrea să-l dea afară. Tot contractul pe doi ani. Clauza o are el, cum avea și CFR-ul dacă nu se califica în cupele europene. 250.000 de euro pe an, înmulțit cu 2 face 500.000 de euro.

Dă-mi banii și plec. Aia de 50.000 de euro este o clauză pe care Pancu poate să o dea clubului și să plece, dar el și-a dat cuvântul că rămâne dacă se rezolvă niște probleme.

Nu este vorba de bază, este vorba de închirierea unui stadion cu gazon lângă. Mă doare sufletul să spun chestiile astea despre Neluțu (n.r. - Ioan Varga), care a băgat o grămadă de bani, dar așa a grăit Pancu.

El are în mână 500.000 de euro dacă ar vrea Clujul (n.r. CFR) să-l dea afară. Nu se aștepta Neluțu niciodată ca Pancu să termine pe locul 3.

S-au ajutat reciproc și Neluțu i-a oferit o echipă bună, dar în ce situație era echipa… foarte puțini s-ar fi aruncat în această aventură. Pancu s-a riscat și a avut câștig de cauză”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Ioan Becali a mai anunțat, miercuri, că anumite echipe din Turcia și l-ar dori pe Daniel Pancu. Și Rapid ar fi interesată de serviciile antrenorului de la CFR.

Tot în urmă cu o zi, Ioan Varga a precizat că se așteaptă ca Daniel Pancu să plece de la CFR, cu toate că își dorește ca antrenorul să rămână la echipă.

Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el. Ioan Varga, patron CFR Cluj, conform Fanatik

Daniel Pancu a adunat 27 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a înregistrat 17 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

Daniel Pancu explică ce condiții pune pentru a continua la CFR Cluj: „Cerințele mele sunt mari, mari de tot”

Antrenorul a explicat, după meciul cu Dinamo, că pretențiile sale sunt ridicate, dar consideră că ele sunt necesare pentru ca formația din Gruia să aibă din nou rezultate notabile.

„Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple este să nu plece jucători. Al doilea, să nu fie întârzieri salariale, de care am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie, pentru că în momentul în care sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, mari de tot, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Și dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi și cu bază de pregătire și care nu vând jucători, aș putea să o fac, că am acest drept, pentru că e viitorul meu în joc

Echipa trebuie păstrată și întărită. Obligatoriu, dacă vrem Europa, pentru că altfel, ferească Dumnezeu, ajungem iar la 7-2 și nu are niciun sens, atunci calificarea nu are niciun sens”, a mai spus Pancu.

E o săptămână decisivă. Nu ascund faptul că sunt echipe interesate de mine. Automat, s-a prelungit contractul meu cu încă doi ani. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

În ultima etapă din acest sezon, CFR Cluj va juca cu FC Argeș, vineri, 22 mai, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Opinii
