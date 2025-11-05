- Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a identificat motivele pentru care Louis Munteanu (22 de ani) a avut un start slab de sezon.
- Tehnicianul i-a oferit sfaturi atacantului pentru a prinde transferul mult dorit, în străinătate.
Daniel Pancu a susținut, astăzi, prima conferință de presă în calitate de antrenor al clubului CFR Cluj.
Daniel Pancu a identificat motivele pentru forma slabă a lui Louis Munteanu: „Nu e ușor”
Întrebat despre Louis Munteanu, atacant alături de care a colaborat la România U21, Daniel Pancu crede că a clacat în urma presiunii posibilului transfer în străinătate.
„Am discutat ieri sau alaltăieri cu el. Ce i s-a întâmplat lui de când sunt eu în fotbal nu am mai văzut. Nu am mai văzut!
Pentru că un jucător de 22 de ani, chiar dacă era golgheter în România, a fost supus unei presiuni.
Nu e ușor să auzi în fiecare zi că pleci în stânga, pleci în dreapta, rămâi la Cluj, rămâi la echipă, ai dat nu știu câte goluri. Echipa națională o prinzi, nu o prinzi.
Mental, cred că și pentru unul de 30 de ani e greu. E foarte greu Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj
Antrenorul echipei din Gruia crede că Louis Munteanu a avut o pregătire deficitară în pre-sezon, motiv pentru care a avut probleme medicale:
„Să nu se mai accidenteze, pentru că a fost... De fapt, cred că cea mai mare problemă a lui a fost legată de pregătirea din vară și de inconstanța în pregătire. Și lucrurile care au dus la accidentările astea”.
Daniel Pancu, sfat pentru Louis Munteanu: „Să aibă foarte mare grijă”
Fostul selecționer U21 l-a sfătuit pe atacant să nu se accidenteze pentru a putea să își revină în forma dorită.
„Trebuie să aibă foarte mare grijă să nu se mai accidenteze până la iarnă. Lucrurile au trecut, fac parte din trecutul tău, poți face un viitor și mai frumos. Asta a fost soarta, cu toții avem de învățat.
E mult mai puternic decât înainte, cu siguranță, pentru că a trecut printr-o perioadă nemaiîntâlnită, din punctul meu de vedere, iar începând de duminică, trebuie să revină și să ne ajute, cum a făcut-o minunat în sezonul trecut”, a continuat Daniel Pancu.