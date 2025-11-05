Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a identificat motivele pentru care Louis Munteanu (22 de ani) a avut un start slab de sezon.

Tehnicianul i-a oferit sfaturi atacantului pentru a prinde transferul mult dorit, în străinătate.

Daniel Pancu a susținut, astăzi, prima conferință de presă în calitate de antrenor al clubului CFR Cluj.

Daniel Pancu a identificat motivele pentru forma slabă a lui Louis Munteanu: „Nu e ușor”

Întrebat despre Louis Munteanu, atacant alături de care a colaborat la România U21, Daniel Pancu crede că a clacat în urma presiunii posibilului transfer în străinătate.

„Am discutat ieri sau alaltăieri cu el. Ce i s-a întâmplat lui de când sunt eu în fotbal nu am mai văzut. Nu am mai văzut!

Pentru că un jucător de 22 de ani, chiar dacă era golgheter în România, a fost supus unei presiuni.

Nu e ușor să auzi în fiecare zi că pleci în stânga, pleci în dreapta, rămâi la Cluj, rămâi la echipă, ai dat nu știu câte goluri. Echipa națională o prinzi, nu o prinzi.

Mental, cred că și pentru unul de 30 de ani e greu. E foarte greu Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Antrenorul echipei din Gruia crede că Louis Munteanu a avut o pregătire deficitară în pre-sezon, motiv pentru care a avut probleme medicale:

„Să nu se mai accidenteze, pentru că a fost... De fapt, cred că cea mai mare problemă a lui a fost legată de pregătirea din vară și de inconstanța în pregătire. Și lucrurile care au dus la accidentările astea”.

Daniel Pancu, sfat pentru Louis Munteanu: „Să aibă foarte mare grijă”

Fostul selecționer U21 l-a sfătuit pe atacant să nu se accidenteze pentru a putea să își revină în forma dorită.

„ Trebuie să aibă foarte mare grijă să nu se mai accidenteze până la iarnă. Lucrurile au trecut, fac parte din trecutul tău, poți face un viitor și mai frumos. Asta a fost soarta, cu toții avem de învățat.

E mult mai puternic decât înainte, cu siguranță, pentru că a trecut printr-o perioadă nemaiîntâlnită, din punctul meu de vedere, iar începând de duminică, trebuie să revină și să ne ajute, cum a făcut-o minunat în sezonul trecut”, a continuat Daniel Pancu.

2 goluri în 15 partide din toate competițiile a marcat Louis Munteanu în sezonul actual

