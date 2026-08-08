Daniel Pancu a profitat de meciul dintre Dinamo și FC Voluntari pentru a vedea la lucru viitoarea adversară din Superligă.

Derby-ul Rapid - Dinamo e programat sâmbătă, 15 august, cu începere de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport.

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Antrenorul Rapidului a venit sâmbătă seară pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu agenda în mână, pregătit să-și ia notițe înaintea derby-ului de etapa viitoare.

Daniel Pancu, „spion” la Dinamo - FC Voluntari

Rapid a început fără înfrângere noul sezon de Superligă. Giuleștenii au adunat două victorii și două remize în primele patru etape, iar în runda următoare vor întâlni rivala Dinamo.

La sosirea la stadion, binedispus, tehnicianul giuleștenilor a explicat și motivul prezenței sale, într-o notă amuzantă.

„Am venit să văd adversara din etapa viitoare. Ne specializăm în portughezi. Am avut etapa trecută antrenor portughez, etapa viitoare la fel”, a spus Daniel Pancu în fața ziariștilor.

Înaintea partidei, Pancu a stat de vorbă cu un alt antrenor, Claudiu Niculescu.

Claudiu Niculescu și Daniel Pancu (foto: GOLAZO.ro)

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