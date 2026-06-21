Rapid are prea mulți jucători Daniel Pancu vrea să curețe lotul: „Sunt vreo nouă pentru două posturi”

Daniel Pancu (48 de ani) are una dintre primele probleme importante de rezolvat la Rapid, înaintea noului sezon.

Noul antrenor al giuleștenilor are la dispoziție mai mulți jucători ofensivi de bandă decât și-ar dori.

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Rapid s-a reunit pe 15 iunie, la baza de la Ștefănești, iar Pancu este încă în perioada în care își evaluează jucătorii.

Daniel Pancu, primele probleme la Rapid: „E un lot dezechilibrat”

Antrenorul ia în calcul sisteme precum 4-2-3-1 sau 4-3-3, ambele cu două posturi disponibile pentru extreme. În acest moment, Rapid are mai multe opțiuni pentru cele două benzi:

Pe dreapta: Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre par principalii candidați, dar în calcule pot intra și Rareș Pop, Drilon Hazrollaj sau Talisson.

Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre par principalii candidați, dar în calcule pot intra și Rareș Pop, Drilon Hazrollaj sau Talisson. În stânga: Claudiu Petrila, Mohammed Kamara și Omar El Sawy, revenit după perioada de la Universitatea Cluj.

Pancu a spus că își dorește concurență, dar nu un lot supradimensionat. Antrenorul Rapidului a explicat că, pentru ar prefera să aibă cel mult șase jucători pentru cele două poziții.

„Mi-aș dori (n.r. - jucători), dar nu mai mult de șase, pentru că în momentul de față suntem vreo nouă la Rapid pe posturile alea, prin stânga și prin dreapta.

Nouă sunt mulți, nu trebuie să fie mai mult de doi pe post. E problema mea apoi cum fac cu ei. E un lot dezechilibrat. E foarte numeros și disproporționat”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, Rapid ar putea renunța la trei jucători de profil ofensiv. Deciziile nu vor fi luate însă imediat. Pancu vrea să-i vadă pe toți în cantonament și în meciuri, înainte de a stabili pe cine păstrează în lot.

Antrenorul a transmis că Rareș Pop și Omar El Sawy, doi dintre jucătorii tineri ai echipei, vor primi șansa lor.

Ăștia mici îmi doresc să rămână. Toți! Nu contează, intri și te bați pentru locul tău. Vom avea jocuri de pregătire cât mai puternice. O să-i cunosc doar în situații de joc, nu am cum altfel. O să fie și începutul de campionat în care vreau să-i cunosc, întotdeauna primele șapte-opt etape voi da șansa tuturor cu siguranță Daniel Pancu, antrenor Rapid

Rapid va pleca în cantonamentul din Austria pe 29 iunie, unde Daniel Pancu își va putea evalua lotul în trei meciuri amicale.

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