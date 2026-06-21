Rapid are prea mulți jucători Daniel Pancu vrea să curețe lotul: „Sunt vreo nouă pentru două posturi” +29 foto
Daniel Pancu FOTO. GOLAZO.ro
Superliga

Rapid are prea mulți jucători Daniel Pancu vrea să curețe lotul: „Sunt vreo nouă pentru două posturi”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 16:46
  • Daniel Pancu (48 de ani) are una dintre primele probleme importante de rezolvat la Rapid, înaintea noului sezon.
  • Noul antrenor al giuleștenilor are la dispoziție mai mulți jucători ofensivi de bandă decât și-ar dori.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rapid s-a reunit pe 15 iunie, la baza de la Ștefănești, iar Pancu este încă în perioada în care își evaluează jucătorii.

Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg
Citește și
Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg
Citește mai mult
Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg

Daniel Pancu, primele probleme la Rapid: „E un lot dezechilibrat”

Antrenorul ia în calcul sisteme precum 4-2-3-1 sau 4-3-3, ambele cu două posturi disponibile pentru extreme. În acest moment, Rapid are mai multe opțiuni pentru cele două benzi:

  • Pe dreapta: Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre par principalii candidați, dar în calcule pot intra și Rareș Pop, Drilon Hazrollaj sau Talisson.
  • În stânga: Claudiu Petrila, Mohammed Kamara și Omar El Sawy, revenit după perioada de la Universitatea Cluj.
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (29 imagini)

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+29 Foto
labels.photo-gallery

Pancu a spus că își dorește concurență, dar nu un lot supradimensionat. Antrenorul Rapidului a explicat că, pentru ar prefera să aibă cel mult șase jucători pentru cele două poziții.

„Mi-aș dori (n.r. - jucători), dar nu mai mult de șase, pentru că în momentul de față suntem vreo nouă la Rapid pe posturile alea, prin stânga și prin dreapta.

Nouă sunt mulți, nu trebuie să fie mai mult de doi pe post. E problema mea apoi cum fac cu ei. E un lot dezechilibrat. E foarte numeros și disproporționat”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, Rapid ar putea renunța la trei jucători de profil ofensiv. Deciziile nu vor fi luate însă imediat. Pancu vrea să-i vadă pe toți în cantonament și în meciuri, înainte de a stabili pe cine păstrează în lot.

Antrenorul a transmis că Rareș Pop și Omar El Sawy, doi dintre jucătorii tineri ai echipei, vor primi șansa lor.

Ăștia mici îmi doresc să rămână. Toți! Nu contează, intri și te bați pentru locul tău. Vom avea jocuri de pregătire cât mai puternice. O să-i cunosc doar în situații de joc, nu am cum altfel. O să fie și începutul de campionat în care vreau să-i cunosc, întotdeauna primele șapte-opt etape voi da șansa tuturor cu siguranță Daniel Pancu, antrenor Rapid

Rapid va pleca în cantonamentul din Austria pe 29 iunie, unde Daniel Pancu își va putea evalua lotul în trei meciuri amicale.

  • 5 iulie: Rapid Viena, locul 5 în play-off-ul din Austria și calificată în Conference League
  • 8 iulie: FC Kosice, echipă care a terminat pe locul 7 în prima ligă a Slovaciei, pe primul loc în play-out
  • 9 iulie: Slovan Liberec, locul 6 în play-off-ul primei ligi din Cehia

Citește și

Defectul lui Drăguș Atacantul dorit de FCSB, analizat dur de Marica: „La calitățile pe care le are, e păcat”
Superliga
15:12
Defectul lui Drăguș Atacantul dorit de FCSB, analizat dur de Marica: „La calitățile pe care le are, e păcat”
Citește mai mult
Defectul lui Drăguș Atacantul dorit de FCSB, analizat dur de Marica: „La calitățile pe care le are, e păcat”
Raphinha riscă să rateze Mondialul Federația braziliană a anunțat ce accidentare are extrema
Campionatul Mondial
14:57
Raphinha riscă să rateze Mondialul Federația braziliană a anunțat ce accidentare are extrema
Citește mai mult
Raphinha riscă să rateze Mondialul Federația braziliană a anunțat ce accidentare are extrema

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
transfer Daniel Pancu liga 1 rapid
Știrile zilei din sport
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Campionatul Mondial
21.06
Ce reprezintă gestul lui Yamal FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Citește mai mult
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Superliga
21.06
„La un genunchi nu are ligament!” Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Citește mai mult
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Tenis
21.06
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Citește mai mult
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Superliga
21.06
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:31
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
10:20
Iordănescu, aproape de revenire Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
Iordănescu, aproape de revenire  Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
09:19
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
10:03
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Top stiri
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Campionatul Mondial
08:12
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Diverse
21.06
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Citește mai mult
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Campionatul Mondial
21.06
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Citește mai mult
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
B365
20.06
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
Citește mai mult
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
22.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share