Protest în Giulești Nemulțumirea fanilor s-a mutat din online la stadion! Au forțat Rapidul să ia o măsură surprinzătoare

Disputa dintre Rapid și propriii suporteri pe tema noilor tricouri de joc pentru acest sezon este departe de a se fi încheiat.

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Dacă modelul în sine a împărțit opiniile în online, cele mai multe critici au vizat prezența sponsorului principal „Napoleon”, amplasat proeminent pe abdomen.

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Nemulțumirea fanilor s-a mutat din online la stadion! Au forțat Rapidul să ia o măsură surprinzătoare

S-a repetat episodul din sezonul trecut, când Superbet a dorit să plaseze pe piept un S mare în locul logo-ului obișnuit. Atunci, presiunea fanilor a dus la anularea deciziei. N-au mai avut același succes și acum.

Noile nemulțumiri au fost alimentate și de înlocuirea siglei clasice de pe două dintre cele trei echipamente lansate pentru noul sezon, un aspect care a supărat numeroși suporteri.

Reacțiile din mediul online nu au rămas doar la nivel de comentarii, iar suporterii au venit la stadion la meciul cu Sepsi cu gândul să dribleze problema.

Mulți dintre fani au cerut să cumpere tricouri fără sponsorul principal. Iar clubul a fost forțat să vândă tricoul fără brandul principal! Doar sigla și mesajul „Singuri împotriva tuturor”, inscripționat sub guler, pe spatele tricoului, au fost păstrate.

Nu toți fanii au fost deranjați de sponsor și au cumpărat tricourile similare cu cele purtate de jucători, cu toți partenerii prezenți.

Printre cei care au preferat varianta fără sponsor se numără și liderul galeriei Rapidului, Liviu Ungurean, care a purtat noul tricou în dungi fără niciun partener pe piept sau pe claviculă.

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