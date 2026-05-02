Protestarii cer FIFA să interzică Iranul de la Campionatul Mondial, deoarece reprezintă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Prezența Iranului la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Joi, Gianni Infantino, președintele forului internațional, a anunțat că țara asiatică va participa la CM 2026.

Protestatarii pun presiune pe FIFA să nu primească Iran la CM

Anunțul lui Infantino a venit cu o zi înaintea înainte de cel de-al 76-lea Congres FIFA, care a avut loc la în Canada, la Vancouver.

Aproximativ 30 de protestatari s-au adunat la locul evenimentului și au solicitat forului internațional să interzică participarea Iranului la turneul final din această vară.

Aceștia susțin că echipa din Orientul Mijlociu reprezintă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), o „grupare teroristă”, scrie reuters.com.

„Acesta nu este Iranul, aceasta este echipa Republicii Islamice. Aceasta este echipa IRGC. Sunt aici nu pentru a reprezenta Iranul.

Sunt aici pentru a normaliza ceea ce se întâmplă în Iran, masacrul din Iran. Deci, nu, nu ar trebui să fie la Cupa Mondială”, a declarat Pouria Mahmoudi, organizator al organizației Mission for My Homeland.

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial pentru a patra oară consecutiv și va juca toate meciurile din grupă în SUA, după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Alt scandal uriaș cu Iranul

Mehdi Taj, șeful forului iranian, n-a mai ajuns la Congresul FIFA de la Vancouver. Pe aeroport, ar fi fost insultat de agenții de la imigrări. I s-a refuzat intrarea în Canada și a fost trimis înapoi cu primul avion.

Pe 30 aprilie, Taj ar fi trebuit să asiste la congresul FIFA de la Vancouver, dar nu a reușit să intre pe teritoriul canadian, deși avea viză.

Presa de stat iraniană susține că Taj a fost insultat de agenții canadieni de la imigrări, conform AFP și L’Equipe. Oficialul de la Teheran a acuzat și „o insultă la adresa unuia dintre cele mai onorabile organe ale forțelor armate iraniene”.

Era vorba tot despre IRGC, din care Taj a făcut parte.Și la el se putea referi secretarul de stat american Marco Rubio în urmă cu o săptămână:

„Nu sunt sportivii sunt problema Iranului. Ci unii dintre ceilalți oameni pe care vor să-i ia aici cu ei. Nu pot aduce teroriști în țara noastră!”.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport