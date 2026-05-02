„Mi se pare normal” Tehnicianul care e de acord cu condițiile impuse de FCSB noului antrenor: „Așa e și în străinătate”

Vasile Miriuță (57 de ani), antrenor la gruparea de liga a treia, Sănătatea Cluj, și fost tehnician la CFR Cluj și Dinamo, a vorbit despre condițiile pe care FCSB le pune viitorului antrenor.

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă și refuzul lui Elias Charalambous de a reveni la club, gruparea bucureșteană caută un antrenor care să preia echipa înainte de barajul pentru calificarea în Conference League.

Vasile Miriuță, despre condițiile pe care FCSB i le pune noului antrenor: „Așa e și în străinătate”

Fostul tehnician de la CFR Cluj, Dinamo sau Hermannstadt a comentat declarațiile lui Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, care a spus că noul antrenor va trebui să lucreze cu staff-ul deja existent la echipă, având posibilitatea de a-și aduce doar un preparator fizic.

„Eu nu cred că FCSB nu este atractivă. Am citit că sunt mulți antrenori care s-au cerut acolo. Probabil, Gigi Becali și MM Stoica știu cel mai bine pe cine trebuie să pună acolo.

Eu mereu am avut unul - doi oameni cu mine, dar am lucrat și cu staff-ul avut de club. Mi se pare ceva normal ca un club să-și mențină anumiți oameni, un antrenor de portari, de exemplu.

Așa este și în străinătate, să știți, nu văd o problemă”, a declarat Vasile Miriuță, conform digisport.ro.

Vasile Miriuță este antrenorul care a condus-o de pe bancă pe Poli Iași în sezonul trecut, atunci când gruparea din Copou a retrogradat în liga secundă, după ce a fost învinsă de Metaloglobus la baraj.

Mihai Stoica: „Dacă nu acceptă asta, mergem la următorul nume”

Întrebat despre condițiile pe care FCSB i le va impune noului antrenor, conducătorul campioanei en-titre din Liga 1 a declarat:

„Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 7 29 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 7 12

*beneficiază de rotunjire

