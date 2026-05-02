„Mi se pare normal”  Tehnicianul care e de acord cu condițiile impuse de FCSB noului antrenor: „Așa e și în străinătate” +10 foto
Vasile Miriuță FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Mi se pare normal” Tehnicianul care e de acord cu condițiile impuse de FCSB noului antrenor: „Așa e și în străinătate”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 17:32
alt-text Actualizat: 02.05.2026, ora 18:00

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă și refuzul lui Elias Charalambous de a reveni la club, gruparea bucureșteană caută un antrenor care să preia echipa înainte de barajul pentru calificarea în Conference League.

Dinamo a făcut eventul VIDEO.  Al 10-lea titlu la rând! PCH, absentă + 6 jucători out!
Citește și
Dinamo a făcut eventul VIDEO. Al 10-lea titlu la rând! PCH, absentă + 6 jucători out!
Citește mai mult
Dinamo a făcut eventul VIDEO.  Al 10-lea titlu la rând! PCH, absentă + 6 jucători out!

Vasile Miriuță, despre condițiile pe care FCSB i le pune noului antrenor: „Așa e și în străinătate”

Fostul tehnician de la CFR Cluj, Dinamo sau Hermannstadt a comentat declarațiile lui Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, care a spus că noul antrenor va trebui să lucreze cu staff-ul deja existent la echipă, având posibilitatea de a-și aduce doar un preparator fizic.

„Eu nu cred că FCSB nu este atractivă. Am citit că sunt mulți antrenori care s-au cerut acolo. Probabil, Gigi Becali și MM Stoica știu cel mai bine pe cine trebuie să pună acolo.

Eu mereu am avut unul - doi oameni cu mine, dar am lucrat și cu staff-ul avut de club. Mi se pare ceva normal ca un club să-și mențină anumiți oameni, un antrenor de portari, de exemplu.

Așa este și în străinătate, să știți, nu văd o problemă”, a declarat Vasile Miriuță, conform digisport.ro.

  • Vasile Miriuță este antrenorul care a condus-o de pe bancă pe Poli Iași în sezonul trecut, atunci când gruparea din Copou a retrogradat în liga secundă, după ce a fost învinsă de Metaloglobus la baraj.

Mihai Stoica: „Dacă nu acceptă asta, mergem la următorul nume”

Întrebat despre condițiile pe care FCSB i le va impune noului antrenor, conducătorul campioanei en-titre din Liga 1 a declarat:

„Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad632*
9FC Botoșani631
10Csikszereda730*
11Oțelul Galați729
12Farul Constanța624*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București712

*beneficiază de rotunjire

FOTO. Imagini de la Csikszereda - FCSB, scor 1-0

Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg
Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Liga 1 LIVE de la 18:15, Petrolul - UTA Arad, în play-out. U Craiova - Dinamo se joacă de la 21:00 » Clasamentul actualizat
Superliga
09:02
Liga 1 LIVE de la 18:15, Petrolul - UTA Arad, în play-out. U Craiova - Dinamo se joacă de la 21:00 » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 18:15, Petrolul - UTA Arad, în play-out. U Craiova - Dinamo se joacă de la 21:00 » Clasamentul actualizat
Au pus ochii pe Coubiș  Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!
Superliga
17:14
Au pus ochii pe Coubiș Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!
Citește mai mult
Au pus ochii pe Coubiș  Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
antrenor liga 1 play out fcsb vasile miriuta
Știrile zilei din sport
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Superliga
08:57
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele 1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Citește mai mult
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Campionate
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Citește mai mult
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Formula 1
11:19
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Citește mai mult
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Alte sporturi
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Citește mai mult
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
13:18
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
13:33
„Când s-a trezit era dimineață” Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!”
„Când s-a trezit era dimineață”  Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior:  „Nici el nu crede ce spune!”
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Campionate
11:58
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Citește mai mult
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 45 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share