„Vorbesc și cu MM despre asta” Patronul de la FCSB reacționează: „E rușinos ce s-a întâmplat” + jucătorul de care n-a fost mulțumit cu UTA

FCSB - UTA Arad 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce echipa a obținut prima victorie din play-out.

Patronul campioanei este mulțumit de modul în care se desfășoară lucrurile sub comanda lui Mirel Rădoi și este preocupat doar de accederea la barajul pentru Conference League.

FCSB - UTA Arad 1-0 . Gigi Becali: „Nu vreau să mai am emoții"

„Eu nu vreau să am emoții la fotbal. De ce să am emoții la o lovitură liberă (n.r. - cea de la final, dintr-o poziție bună, dar trimisă peste poartă de arădeni)? Era egal dacă dădeau gol, asta era.

Mingea a fost la noi, posesie am avut, pe mine mă interesează jocul. Vreau la fiecare meci, dacă se poate, un șut pe poartă, un gol”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Întrebat despre evoluția lui Daniel Bîrligea, convocat vineri la echipa națională pentru barajul cu Turcia, Becali a transmis:

„Bîrligea nu prea mi-a plăcut astăzi. Pentru că el, probabil, e cu gândul la echipa națională. Pe mine nu mă interesează asta, pe mine interesează că am câștigat.

Nu mai am nicio emoție, mai ales în play-out-ul ăsta. E bine pentru sănătate să nu ai emoții.

Poate Dumnezeu face cum e mai bine. Mergem în Conference, facem coeficient și acolo. Dar asta e, e rușinos ce s-a întâmplat, vorbesc și cu MM despre asta, e rușine mare”, a mai spus Becali.

