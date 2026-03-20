FCSB - UTA Arad 1-0 Mirel Rădoi obține prima victorie de la revenirea pe bancă. Cum arată clasamentul în play-out

FCSB - UTA Arad 1-0. Campioana s-a impus la limită și a obținut primul succes din play-out-ul Ligii 1.

Formația lui Mirel Rădoi a început modest partida din etapa #2 a play-out-ului, fără să-și creeze ocazii foarte mari la poarta lui Gorcea.

Marius Coman a fost cel care a bifat cea mai mare ocazie pentru arădeni, în minutul 13, șutul său din 6 metri fiind blocat foarte bine de Matei Popa.

Campioana a început mai curajos repriza secundă, cu presiune la poarta oaspeților, iar golul nu a întârziat să apară.

În minutul 56, Miculescu a deschis scorul cu un șut din prima, la colțul lung, după o pasă perfectă a lui Darius Olaru, care l-a lăsat singur cu Gorcea.

Spre finalul meciului, niciuna dintre cele două echipe nu au reușit să-și mai creeze situații clare de gol, iar FCSB a bifat, la limită, prima victorie din play-out, care o duce pe primul loc.

VIDEO. Golul reușit de David Miculescu

FCSB - UTA Arad 1-0

A marcat: Miculescu (56)

Asistență: 5.211 spectatori

Final de meci.

Min. 90+2 - Galben pentru Duarte.

Min. 85 - Ies Olaru și Bîrligea, intră Radunovic și Thiam.

Min. 76 - Schimbări la FCSB. Ies Tănase și Miculescu, intră Alhassan și Oct. Popescu.

Min. 75 - Galben pentru Cisotti.

Min. 65 - Iese Roman, intră Mihai.

Min. 61 - Ies Tzionis și Van Durmen, intră Padula și Odada.

Min. 56 - Gol FCSB! Miculescu deschide scorul cu un șut din prima, la colțul lung, după o pasă perfectă a lui Darius Olaru, care l-a lăsat singur cu Gorcea.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Marius Coman, convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională, este înlocuit cu Iacob.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 45+1 - Miculescu reia cu capul după o centrare a lui Joao Paulo, însă mingea trece destul de mult peste poarta lui Gorcea.

Min. 27 - Poulolo ratează o ocazie mare. Fundașul arădenilor a reluat foarte bine cu capul, din 6 metri, în urma unui corner, însă mingea trece puțin peste transversală.

VIDEO. Susținerea suporterilor de la FCSB pentru Mirel Rădoi:

Min. 13 - Ocazie imensă pentru UTA. Coman reia din prima, din 6 metri, însă Popa intervine la timp și respinge în corner.

Min. 8 - Gorcea respinge greșit o minge centrare a lui Cisotti, însă Bîrligea nu reușește să oprească balonul, pentru a-l trimite în poarta goală

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Cisotti, Lixandru, Olaru - Tănase - Miculescu, Bîrligea

M. Popa - Crețu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Cisotti, Lixandru, Olaru - Tănase - Miculescu, Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Kiki, M. Popescu, Pantea, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Târnovanu, Zima, Kiki, M. Popescu, Pantea, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Benga, Poulolo, Alomerovic - Mino Sota, Van Durmen - Abdallah, Roman, Tzionis - Coman

Gorcea - Țuțu, Benga, Poulolo, Alomerovic - Mino Sota, Van Durmen - Abdallah, Roman, Tzionis - Coman Rezerve: Tordai, Iacob, Stolnik, Padula, Hrezdac, Odada, Mihai, Țăroi, Ciubancan

Tordai, Iacob, Stolnik, Padula, Hrezdac, Odada, Mihai, Țăroi, Ciubancan Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) / Asistenți: Imre Bucsi (Sf. Gheorghe), Mihăiță Necula (București) / Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica) / Asistent VAR: Cosmin Bojan (Tg. Mureș)

Doar 150 de suporteri sunt prezenți pe stadion, cu o oră înainte de startul partidei dintre FCSB și UTA.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA 1 25* 8 FC Botoșani 1 24 9 FCSB 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 1 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 1 7 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Mirel Rădoi, întrebat dacă va continua la FCSB și în sezonul viitor: „Poate să apară orice”

În momentul în care i-a fost adresată întrebarea referitoare la viitorul său, Rădoi nu a dorit să răspundă, spunând că se gândește doar la meciul cu UTA Arad.

„Poate să apară orice (n.r. - informații despre viitorul său). Eu n-am deschis televizorul decât la meciurile din cupele europene. În rest, n-am deschis niciun ziar. Cel mai important pentru mine e meciul cu UTA.

Trebuie să vedem cum desfacem acel 4-4-2, 4-4-1-1 în propria jumătate, cu un Roman foarte disponibil, care joacă pentru Coman și Abdallah în spațiu. Astea sunt gândurile mele de foarte multe zile.

Trebuie să vedem care vor fi cei doi fundași centrali aleși de UTA. Cei 3 parcă au calități asemănătoare, dar la nivel de detalii au și ei anumite lucruri de care noi putem profita.

Nu știu dacă UTA poate fi considerată principalul candidat pentru câștigarea play-out-ului. În această situație se mai află Farul și Botoșani. Orice echipă care are două victorii consecutive se va apropia de locurile 7-8.

Trebuie să câștigăm mâine (n.r. azi) pentru ca în perioada următoare, când e pauza pentru meciurile naționalelor, să putem să ne antrenăm liniștiți și să terminăm această pauză pe prima poziție”, a declarat Mirel Rădoi, conform sport.ro.

Adrian Mihalcea: „Nu suntem încă salvați”

Adrian Mihalcea rămâne precaut după victoria cu Hermannstadt și consideră că formația sa mai are de muncit, în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

„E foarte bine că am câștigat în prima etapă și atunci putem să regândim toată strategia, dar nu suntem încă salvați.

Trebuie să mai adunăm puncte, trebuie să ne uităm – bineînțeles – și la ce fac celelalte echipe, dar în același timp, fiind pe o poziție superioară, rămânem la mâna noastră pentru ceea ce ne dorim sau în poziția pe care ne-o dorim.

Încă mă gândesc și încă am așa un pic de fior când mă uit la ce va fi, dar și la rezultatele din prima etapă, unele surprinzătoare. Prima mea idee e aceea de a ne salva și după de a reuși să ne clasăm pe o poziție superioară.

În momentul de față, pentru noi meciul cu FCSB nu este unul extrem de important. Este a doua etapă din play-out, dar mai avem încă destul de multe meciuri în care putem să facem un număr de puncte care să ne ofere rămânerea în prima ligă.

Mă gândesc că întreruperea nu vine foarte bine pentru noi, căci vom avea șapte jucători care vor pleca la echipele naționale.

Asta înseamnă că zece zile vom avea un lot format din cei care rămân, plus foarte mulți juniori.

Și atunci, în pregătirea meciului cu Metaloglobus, pe care îl consider unul de o importanță foarte mare după această întrerupere, nu vom avea toți jucătorii la dispoziție, deci nu îmi pică bine de loc”, a declarat Mihalcea, citat de specialarad.ro.

FCSB - UTA Arad, cele mai interesante informații

Șapte victorii, patru remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în acest sezon pe teren propriu.

7 februarie 2026, Csikszereda - UTA 2-0: a fost singura partidă pierdută de arădeni în precedentele opt deplasări din campionat, în rest patru succese și trei rezultate de egalitate.

26 de goluri au marcat bucureștenii în prima repriză, dintre care 10 până în minutul 15.

UTA este formația cu cele mai multe goluri înscrise cu capul - 13, dintre care cinci au fost reușite de Marius Coman.

18 goluri au încasat elevii lui Adrian Mihalcea din faze fixe, dintre care nouă în urma unor cornere.

Doar 94 de faulturi a comis FCSB în cele 10 meciuri jucate în 2026 pe prima scenă, cele mai puține dintre toate competitoarele.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă, în 2020, UTA și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 12 ori, de nouă ori s-au impus bucureștenii, de două ori au câștigat oaspeții din această rundă, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de arădeni în SuperLigă: 28 august 2023, UTA - FCSB 2-1.

Cea mai recentă dispută directă din campionat a avut loc pe 1 martie 2026, UTA - FCSB 2-4, potrivit lpf.ro

