Am ajuns la TAS și cu meciuri U13 Cazul unui antrenor de copii suspendat 2 ani de FRF, după ce a furnizat informații false pentru a-și proteja fiul

Fotbalul românesc a reușit „performanța” de a ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) și cu un caz controversat pornit de la un meci de copii Under 13.

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Protagonistul este Daniel Pîrvu (51 de ani), antrenor la LPS Viitorul Pitești, suspendat de Federația Română de Fotbal pentru doi ani pentru că a încercat să-și protejeze propriul fiu după ce acesta a fost eliminat într-un meci din Liga Elitelor U13.

Antrenor de la LPS Viitorul Pitești U13, suspendat 2 ani de FRF, după un meci din Liga Elitelor

Potrivit FRF, antrenorul a indicat în raportul de arbitraj numele unui alt jucător, iar copilul respectiv a fost suspendat în locul fiului său.

Motivarea publicată de TAS reconstruiește în detaliu întreaga succesiune a evenimentelor și confirmă concluzia comisiilor federale potrivit căreia antrenorul a furnizat intenționat informații false arbitrului.

În același timp, instanța de la Lausanne a apreciat că sancțiunea de doi ani este disproporționată și a redus-o la șase luni.

Totul s-a petrecut la 11 august 2024, la partida dintre LPS Viitorul Pitești și CSM Slatina, din Liga Elitelor U13.

Totul a pornit de la eliminarea fiului antrenorului

În timpul meciului au fost eliminați doi jucători ai LPS Viitorul Pitești. Potrivit TAS, unul dintre ei a primit cartonașul roșu pentru insulte adresate arbitrilor și adversarilor și a fost identificat corect în raportul de arbitraj.

Cel de-al doilea, David Pîrvu, fiul antrenorului, a fost eliminat pentru comportament violent și insulte la adresa arbitrului, însă arbitrul a consemnat în raport doar numărul 10 de pe tricou, fără să-i treacă și numele.

Antrenorul a indicat numele altui copil în locul băiatului său

Potrivit motivării TAS, după fluierul final, arbitrul i-a cerut antrenorului Daniel Pîrvu să identifice jucătorul respectiv eliminat.

Antrenorul a completat raportul și a scris că fotbalistul cu numărul 10 este Tiberiu Sandu.

Ulterior s-a stabilit că jucătorul eliminat fusese, în realitate, David Pîrvu, fiul antrenorului.

În baza raportului de arbitraj, Tiberiu Sandu a fost suspendat trei etape și amendat, deși nu fusese eliminat.

Tatăl juniorului sancționat incorect a sesizat clubul

Cazul a ieșit la iveală după ce tatăl jucătorului Tiberiu Sandu a sesizat conducerea LPS Viitorul Pitești.

Acesta a reclamat că fiul său nu purtase tricoul cu numărul 10 și nici nu fusese eliminat în timpul meciului.

În urma verificărilor, cazul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

Mărturia antrenorului: „Am crezut că meciul este amical”

Audiat de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, Daniel Pîrvu a semnat o declarație pe propria răspundere, reprodusă integral în motivarea TAS.

Antrenorul a afirmat că a îndeplinit atât rolul de antrenor, cât și pe cel de delegat al echipei și că a considerat partida una amicală, nu oficială.

Acesta a susținut că adversarul nu fusese CSM Slatina, echipa programată în campionat, ci Athletic Slatina, club care apărea și în raportul arbitrului.

Fiul antrenorului nu era trecut pe foaia de joc

Antrenorul a explicat că, din același motiv, nu și-a trecut fiul, David Pîrvu, pe foaia oficială de joc.

„Nu l-am trecut pe fiul meu, Pîrvu David, pe foaia de joc, deoarece am considerat că meciul este unul amical.

Este adevărat că fiul meu, Pîrvu David, care purta tricoul cu numărul 10, a fost eliminat”, a declarat acesta.

În aceeași declarație, antrenorul Daniel Pîrvu a recunoscut că nu a consemnat în raport faptul că jucătorul eliminat era propriul fiu.

„Nu am consemnat în raportul de joc că unul dintre cei doi jucători eliminați era fiul meu, deoarece am considerat că meciul este unul amical”.

„Știam că Sandu Tiberiu nu era jucătorul eliminat”

Mai mult, a admis că știa că Tiberiu Sandu nu era jucătorul eliminat, însă i-a comunicat arbitrului acest nume.

„Știam că Sandu Tiberiu nu era jucătorul eliminat, însă, când arbitrul Ionuț Tîrlea m-a întrebat după meci cine este jucătorul respectiv, i-am spus că este Sandu Tiberiu.

Am făcut acest lucru deoarece am crezut că meciul este unul amical. Nu i-am întrebat pe arbitri dacă meciul cu Slatina a fost oficial sau amical, am presupus doar că a fost un amical”, se arată în declarația citată de TAS.

Decizia FRF: doi ani de suspendare tatăl-antrenor , trei etape fiul-jucător

La 13 ianuarie 2025, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a pronunțat decizia, publicată ulterior pe site-ul Federației.

Daniel Pîrvu a fost suspendat din orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de doi ani.

Totodată, comisia a stabilit că David Pîrvu, fiul antrenorului, era jucătorul care trebuia sancționat pentru faptele comise în timpul meciului și i-a aplicat suspendarea de trei etape și o penalitate sportivă de 500 de lei.

FRF: Antrenorul a încercat să-și protejeze propriul fiu

În motivarea deciziei, Comisia de Disciplină a FRF a concluzionat că antrenorul Daniel Pîrvu nu a făcut o simplă eroare, ci a acționat deliberat pentru a-și favoriza propriul fiu.

Potrivit FRF, antrenorul a profitat de faptul că arbitrul nu consemnase numele jucătorului cu numărul 10 și a indicat intenționat identitatea unui alt copil.

Astfel, David Pîrvu, autorul faptelor pentru care fusese eliminat, a evitat sancțiunea disciplinară, în timp ce pedeapsa a fost aplicată unui jucător care nu comisese nicio abatere.

FRF: Explicația cu „meciul amical” nu este credibilă

Comisia a mai reținut că David Pîrvu participase la meci fără să fie înscris pe foaia oficială de joc, deși completarea acesteia era responsabilitatea antrenorului.

În plus, FRF a apreciat că Daniel Pîrvu a încercat ulterior să inducă în eroare atât conducerea clubului, cât și comisiile federale, susținând că meciul fusese unul amical pentru a evita răspunderea disciplinară.

„Este greu de crezut, pentru orice observator imparțial și de bună-credință, că un antrenor nu știe dacă participă la un meci oficial dintr-o competiție organizată sau presupune în mod arbitrar că partida este una amicală”, se arată în motivarea Comisiei de Disciplină a FRF.

Federația a concluzionat că scopul urmărit de antrenor a fost dublu: să își protejeze fiul de sancțiunea disciplinară și, în același timp, să ascundă faptul că acesta evoluase într-un meci oficial fără să figureze pe foaia de joc.

Comisia a apreciat că Daniel Pîrvu a acționat cu intenție directă și că, deși a avut posibilitatea să își recunoască fapta și să limiteze consecințele, a continuat să invoce explicații pe care membrii comisiei le-au considerat lipsite de credibilitate.

Decizia a fost menținută ulterior de Comisia de Apel a FRF, iar Daniel Pîrvu s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Antrenorul a cerut TAS anularea suspendării de doi ani sau, în caz contrar, înlocuirea ei cu un avertisment, o mustrare ori o amendă sau reducerea suspendării la minimul prevăzut de regulament.

Arbitrul a fost suspendat două luni

Potrivit motivării TAS, arbitrul a explicat că înscrierea denumirii „Athletic Slatina” în loc de CSM Slatina a fost o simplă eroare materială comisă de antrenorul echipei adverse.

Pentru această neglijență, FRF a menționat că arbitrul a fost suspendat două luni de la delegarea la meciuri.

„Centralul” a declarat că verificase înaintea meciului legitimațiile tuturor jucătorilor și că acestea aparțineau clubului CSM Slatina.

Totodată, Departamentul Competiții din cadrul FRF a confirmat că Athletic Slatina nici măcar nu era înscrisă în Liga Elitelor U13 în sezonul respectiv.

Concluzia TAS: A fost meci oficial. Jucătorii erau legitimați la CSM Slatina

TAS a analizat toate declarațiile și documentele din dosar și a concluzionat că partida disputată la 11 august 2024 a fost meciul oficial programat între LPS Viitorul Pitești și CSM Slatina.

Arbitrul unic TAS a apreciat că este posibil ca unii dintre jucători să fi purtat încă echipamentul fostului club, Athletic Slatina, ceea ce explică percepția martorilor și chiar eroarea din raportul arbitrului.

Totuși, din punct de vedere competițional, TAS a reținut că toți jucătorii erau legitimați la CSM Slatina, iar meciul făcea parte din Liga Elitelor U13.

În consecință, instanța a respins principalul argument al antrenorului, acela că ar fi fost un meci amical.

Reclamantul, în calitate de profesor de educație fizică, ar fi trebuit să fie chiar mai conștient decât alți antrenori de rolul său și de consecințele comportamentului său. De asemenea, LPS, ca instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, nu poate accepta în niciun fel un asemenea comportament. Toți oficialii reprezintă modele pentru copii, iar comportamentul lor are un impact semnificativ asupra educației tinerilor fotbaliști, atât pe teren, cât și în afara lui FRF (motivare TAS)

De ce a redus TAS suspendarea de la doi ani la șase luni

Cu toate acestea, TAS nu a fost de acord cu sancțiunea aplicată de FRF.

Deși a confirmat că antrenorul Daniel Pîrvu a furnizat în mod deliberat informații false privind identitatea jucătorului eliminat, cu scopul de a-și proteja propriul fiu, arbitrul unic a apreciat că suspendarea de doi ani este disproporționată.

TAS a concluzionat că o suspendare de șase luni este suficientă pentru a sancționa conduita antrenorului și pentru a transmite un mesaj de descurajare a unor fapte similare.

Suspendare redusă, dar deja expirată

Prin urmare, TAS a admis parțial apelul lui Daniel Pîrvu, a menținut concluziile FRF privind existența abaterii disciplinare, dar a redus suspendarea de la doi ani la șase luni, stabilind că aceasta curge de la 20 februarie 2025.

Astfel, sancțiunea a expirat la 20 august 2025. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, antrenorul Daniel Pîrvu a continuat să activeze în perioada în care procesul s-a aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

După pronunțarea hotărârii TAS, conducerea LPS Viitorul Pitești urmează să analizeze cazul și să decidă dacă se impun măsuri disciplinare împotriva lui Daniel Pîrvu, profesor de educație fizică și antrenor la grupele de juniori.

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