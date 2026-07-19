Drăguș, mai aproape de FCSB? Trabzonspor a luat decizia finală în cazul atacantului. Anunțul făcut de un conducător al clubului turc
Stranieri

Drăguș, mai aproape de FCSB? Trabzonspor a luat decizia finală în cazul atacantului. Anunțul făcut de un conducător al clubului turc

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 13:52
  • Denis Drăguș (27 de ani) este unul dintre jucătorii de care Trabzonspor vrea să se despartă.
  • FCSB și-a exprimat interesul pentru un transfer al atacantului în această vară.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Drăguș s-a aflat în ultimele zile în cantonamentul lui Trabzonspor. Românul ar fi vrut să continue la echipa din Turcia, însă se pare că liderii clubului au luat o altă decizie în privința sa.

Generozitatea lui Bellingham Starul englezilor i-a cedat penalty-ul lui Bukayo Saka, deși putea bate un record important: „A fost primul care mi-a spus”
Citește și
Generozitatea lui Bellingham Starul englezilor i-a cedat penalty-ul lui Bukayo Saka, deși putea bate un record important: „A fost primul care mi-a spus”
Citește mai mult
Generozitatea lui Bellingham Starul englezilor i-a cedat penalty-ul lui Bukayo Saka, deși putea bate un record important: „A fost primul care mi-a spus”

Denis Drăguș, printre jucătorii care vor pleca de la Trabzonspor

Zeyyat Kafkas, vicepreședintele lui Trabzonspor, a dezvăluit că doi dintre cei cinci jucători care urmează să părăsească clubul în această vară sunt Denis Draguș și englezul John Lundstram.

În plus, oficialul a afirmat că negocierile sunt în curs de desfășurare, scrie ntvspor.net, fără a preciza dacă românului îi va fi reziliat contractul sau acesta va fi transferat către o altă echipă.

Sursa citată precizează că nici Batista Mendy, Cihan Çanak și Göktan Gürpüz nu mai fac parte din planurile antrenorului Fatih Tekke.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt

Recent, Gigi Becali anunța că Marius Șumudică a vorbit cu Drăguș, iar atacantul și-ar fi dat acordul pentru o mutare la FCSB.

Ulterior, impresarul fotbalistului a intervenit și a afirmat că nu a purtat nicio discuție cu patronul roș-albaștrilor cu privire la un posibil transfer.

Cifrele lui Drăguș:

  • Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive
  • Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive
  • Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive
  • Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Eyupspor: 12 meciuri
  • FC Crotone: 9 meciuri
  • Genoa: 5 meciuri

Citește și

Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Campionatul Mondial
12:31
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Citește mai mult
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM
Campionatul Mondial
11:59
„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM
Citește mai mult
„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea
Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea
Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea
turcia transfer trabzonspor fcsb denis dragus
Știrile zilei din sport
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Campionatul Mondial
19.07
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Citește mai mult
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Alonso și Hadjar, sancțiuni uriașe Vor porni din coada grilei în Marele Premiu al Belgiei
Formula 1
19.07
Alonso și Hadjar, sancțiuni uriașe Vor porni din coada grilei în Marele Premiu al Belgiei
Citește mai mult
Alonso și Hadjar, sancțiuni uriașe Vor porni din coada grilei în Marele Premiu al Belgiei
Dan Udrea Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Opinii
19.07
Dan Udrea Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Citește mai mult
Dan Udrea Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Campionatul Mondial
19.07
Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Citește mai mult
Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:00
Cine ia cele 16 locuri în plus la CM 2030 Câte naționale primește Europa la viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România: tot pe dinafară
Cine ia cele 16 locuri în plus la CM 2030 Câte naționale primește Europa la viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România: tot pe dinafară
13:50
Le-au întors spatele spaniolilor FOTO: Gestul urât făcut de naționala Argentinei, la festivitatea de premiere
Le-au întors spatele spaniolilor FOTO: Gestul urât făcut de naționala Argentinei, la festivitatea de premiere
14:05
Scaloni, înecat în lacrimi FOTO. Selecționerul Argentinei s-a oprit brusc din declarații și a plecat plângând: „Mă doare sufletul”
Scaloni, înecat în lacrimi FOTO. Selecționerul Argentinei s-a oprit brusc din declarații și a plecat plângând: „Mă doare sufletul”
14:14
U Craiova a scăpat de ce era mai rău! Campioana României a aflat cu cine ar putea juca în turul 3 preliminar din Liga Campionilor » Cunoaștem și varianta Europa League
U Craiova a scăpat de ce era mai rău! Campioana României a aflat cu cine ar putea juca în turul 3 preliminar din Liga Campionilor » Cunoaștem și varianta Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Top stiri
„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”
Campionatul Mondial
19.07
„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”
Citește mai mult
„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”
„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”
Campionatul Mondial
19.07
„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”
Citește mai mult
„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Campionatul Mondial
19.07
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Citește mai mult
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Avertizare METEO | Cod roșu de vijelie și grindină în București și Ilfov, acum. A fost emis mesaj RO-Alert: Evitați deplasările și adăpostiți-vă | UPDATE
B365
19.07
Avertizare METEO | Cod roșu de vijelie și grindină în București și Ilfov, acum. A fost emis mesaj RO-Alert: Evitați deplasările și adăpostiți-vă | UPDATE
Citește mai mult
Avertizare METEO | Cod roșu de vijelie și grindină în București și Ilfov, acum. A fost emis mesaj RO-Alert: Evitați deplasările și adăpostiți-vă | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 17 rapid 7 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
01:07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share