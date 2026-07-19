Denis Drăguș (27 de ani) este unul dintre jucătorii de care Trabzonspor vrea să se despartă.

FCSB și-a exprimat interesul pentru un transfer al atacantului în această vară.

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Drăguș s-a aflat în ultimele zile în cantonamentul lui Trabzonspor. Românul ar fi vrut să continue la echipa din Turcia, însă se pare că liderii clubului au luat o altă decizie în privința sa.

Denis Drăguș, printre jucătorii care vor pleca de la Trabzonspor

Zeyyat Kafkas, vicepreședintele lui Trabzonspor, a dezvăluit că doi dintre cei cinci jucători care urmează să părăsească clubul în această vară sunt Denis Draguș și englezul John Lundstram.

În plus, oficialul a afirmat că negocierile sunt în curs de desfășurare, scrie ntvspor.net, fără a preciza dacă românului îi va fi reziliat contractul sau acesta va fi transferat către o altă echipă.

Sursa citată precizează că nici Batista Mendy, Cihan Çanak și Göktan Gürpüz nu mai fac parte din planurile antrenorului Fatih Tekke.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt

Recent, Gigi Becali anunța că Marius Șumudică a vorbit cu Drăguș, iar atacantul și-ar fi dat acordul pentru o mutare la FCSB.

Ulterior, impresarul fotbalistului a intervenit și a afirmat că nu a purtat nicio discuție cu patronul roș-albaștrilor cu privire la un posibil transfer.

Cifrele lui Drăguș:

Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor: 12 meciuri

12 meciuri FC Crotone: 9 meciuri

9 meciuri Genoa: 5 meciuri

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