Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1

  • Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a fost transferat de Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1.

Perioada de mercato în România s-a încheiat pe 9 februarie, însă cluburile din Liga 1 pot aduce jucători liberi de contract.

Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Daniel Popa, care a rămas fără echipă în septembrie anul trecut, după despărțirea de Genclerbirligi.

Daniel Popa a semnat cu Metaloglobus

Anunțul a fost făcut chiar de echipa antrenată de Mihai Teja, pe Facebook.

„Bine ai venit, Daniel Popa!

Metaloglobus își întărește ofensiva cu un jucător experimentat în fotbalul românesc. Atacantul de 30 de ani, originar din Pietroșița, a jucat în prima ligă din România pentru Chindia, Dinamo, FC Botoșani, Universitatea Cluj și FCSB.

Popa are 355 de meciuri jucate în carieră, reușind 79 de goluri și 32 de pase decisive. A câștigat un trofeu de campion și o Supercupă, ambele cu FCSB, în 2025. De asemenea, noul nostru vârf a cucerit și Cupa Ligii în 2017, cu Dinamo.

Reușim, așadar, să transferăm un vârf cu experiență bogată în România și cu reușite semnificative, care i-au adus transferuri în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen și Turcia, la Genclerbirligi.

Mult succes, Daniel! Hai, Metalo!”, a scris clubul Metaloglobus.

Daniel Popa va evolua la Metaloglobus până la finalul acestui sezon.

La echipa antrenată de Mihai Teja, Popa va concura pe postul de atacant cu Dragoș Huiban, Stefan Visic, Endri Celaj și Martins Toutou.

În vara anului 2024, Daniel Popa a fost cumpărat de FCSB de la U Cluj în schimbul sumei de 300.000 de euro. A rezistat doar 6 luni la campioana României și a plecat la Genclerbirligi, acolo unde a petrecut tot jumătate de an.

2 goluri
a reușit Daniel Popa în 30 de meciuri la FCSB. A înscris 8 goluri pentru Genclerbirligi, în 16 partide disputate

În România, Daniel Popa a mai jucat pentru Chindia Târgoviște, Dinamo, FC Botoșani și U Cluj. În afara țării, acesta a mai evoluat pentru Daejon Hana Citizen (Coreea de Sud).

Cifrele lui Daniel Popa:

  • Chindia Târgoviște – 132 de meciuri, 40 de goluri, 11 pase decisive
  • Dinamo – 104 meciuri, 17 goluri, 9 pase decisive
  • U Cluj – 42 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive
  • FCSB – 30 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive
  • FC Botoșani – 22 de meciuri, 1 gol, 3 pase decisive
  • Genclerbirligi – 16 meciuri, 8 goluri
  • Daejeon Hana C. – 9 meciuri
600.000 de euro
este cota de piață a lui Daniel Popa, conform Transfermarkt

Pentru Metaloglobus urmează partida cu Oțelul de sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul etapei 27 din Liga 1. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa pregătită de Mihai Teja are un parcurs slab în campionat. Metaloglobus ocupă ultima poziție, cu doar 11 puncte acumulate în 26 de etape.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

transfer liga 1 metaloglobus daniel popa
