Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1

Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a fost transferat de Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1.

Perioada de mercato în România s-a încheiat pe 9 februarie, însă cluburile din Liga 1 pot aduce jucători liberi de contract.

Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Daniel Popa, care a rămas fără echipă în septembrie anul trecut, după despărțirea de Genclerbirligi.

Daniel Popa a semnat cu Metaloglobus

Anunțul a fost făcut chiar de echipa antrenată de Mihai Teja, pe Facebook.

„Bine ai venit, Daniel Popa!

Metaloglobus își întărește ofensiva cu un jucător experimentat în fotbalul românesc. Atacantul de 30 de ani, originar din Pietroșița, a jucat în prima ligă din România pentru Chindia, Dinamo, FC Botoșani, Universitatea Cluj și FCSB.

Popa are 355 de meciuri jucate în carieră, reușind 79 de goluri și 32 de pase decisive. A câștigat un trofeu de campion și o Supercupă, ambele cu FCSB, în 2025. De asemenea, noul nostru vârf a cucerit și Cupa Ligii în 2017, cu Dinamo.

Reușim, așadar, să transferăm un vârf cu experiență bogată în România și cu reușite semnificative, care i-au adus transferuri în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen și Turcia, la Genclerbirligi.

Mult succes, Daniel! Hai, Metalo!”, a scris clubul Metaloglobus.

Daniel Popa va evolua la Metaloglobus până la finalul acestui sezon.

La echipa antrenată de Mihai Teja, Popa va concura pe postul de atacant cu Dragoș Huiban, Stefan Visic, Endri Celaj și Martins Toutou.

În vara anului 2024, Daniel Popa a fost cumpărat de FCSB de la U Cluj în schimbul sumei de 300.000 de euro. A rezistat doar 6 luni la campioana României și a plecat la Genclerbirligi, acolo unde a petrecut tot jumătate de an.

2 goluri a reușit Daniel Popa în 30 de meciuri la FCSB. A înscris 8 goluri pentru Genclerbirligi, în 16 partide disputate

În România, Daniel Popa a mai jucat pentru Chindia Târgoviște, Dinamo, FC Botoșani și U Cluj. În afara țării, acesta a mai evoluat pentru Daejon Hana Citizen (Coreea de Sud).

Cifrele lui Daniel Popa:

Chindia Târgoviște – 132 de meciuri, 40 de goluri, 11 pase decisive

– 132 de meciuri, 40 de goluri, 11 pase decisive Dinamo – 104 meciuri, 17 goluri, 9 pase decisive

– 104 meciuri, 17 goluri, 9 pase decisive U Cluj – 42 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive

– 42 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive FCSB – 30 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

– 30 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive FC Botoșani – 22 de meciuri, 1 gol, 3 pase decisive

– 22 de meciuri, 1 gol, 3 pase decisive Genclerbirligi – 16 meciuri, 8 goluri

– 16 meciuri, 8 goluri Daejeon Hana C. – 9 meciuri

600.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Popa, conform Transfermarkt

Pentru Metaloglobus urmează partida cu Oțelul de sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul etapei 27 din Liga 1. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa pregătită de Mihai Teja are un parcurs slab în campionat. Metaloglobus ocupă ultima poziție, cu doar 11 puncte acumulate în 26 de etape.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport