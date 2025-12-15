Genoa - Inter 1-2. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurilor” a explodat de bucurie după ce a urcat pe prima poziție în Serie A.

Tehnicianul a transmis un mesaj dur contestatarilor săi, după victoria de pe „Luigi Ferraris”.

Inter a reușit să o învingă pe Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, 2-1, grație golurilor marcate de Yan Bisseck ('6) și Lautaro Martinez ('38).

Deși au avut avantaj de două goluri, „nerazzurii” au trăit intens finalul de partidă, întrucât Genoa a redus din diferență, prin Vitinha, în minutul 68.

Imediat după fluierul de final al partidei de pe „Luigi Ferraris”, antrenorul român a explodat de bucurie.

Euforic, Cristi Chivu l-a îmbrățișat pe Lautaro Martinez, aflat pe banca de rezerve după ce a fost schimbat, în minutul 84, de Andy Diouf.

Inter a urcat pe prima poziție a clasamentului, profitând de rezultatele nefavorabile ale contracandidatelor. AC Milan a remizat împotriva celor de la Sassuolo, 2-2, în timp ce Napoli a pierdut, pe Stadio Friuli, cu Udinese, 0-1.

Cristi Chivu: „Spuneați că suntem terminați. Știm ce avem de făcut”

La finalul partidei ce a readus-o pe Inter în fruntea clasamentului din Serie A, Cristi Chivu a transmis un mesaj dur pentru contestatarii săi.

„Acum cinci luni spuneați că vom termina pe locul 10, spuneați că suntem terminați. Noi muncim, lucrăm în fiecare zi pentru a ne face treaba cât mai bine.

Există inconsecvență? Nu știu, dar e clar că e foarte important să încerci să fii constant. Știm ce avem de făcut. Uneori, ne iese, uneori, nu”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.

Tehnicianul este cu gândul la duelul din semifinalele Supercupei Italiei, contra celor de la Bologna.

„Avem un meci greu în față, la Riyadh, nu ne uităm la nimic altceva. E suficient zâmbetul meu? Zâmbesc mereu, la bine și la rău, pentru că viața e frumoasă”, a continuat românul.

Meciurile pe care le mai are Inter de disputat în 2025:

19 decembrie, 21:00, Inter - Bologna, Supercupa Italiei

- Bologna, Supercupa Italiei 28 decembrie, 21:45, Atalanta - Inter, Serie A

Clasamentul în Serie A

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Puncte 1. Inter 15 (34-14) 33 2. AC Milan 15 (24-13) 32 3. Napoli 15 (22-13) 31 4. AS Roma 14 (15-8) 27 5. Juventus 15 (19-14) 26 6. Bologna 15 (23-13) 25 7. Como 14 (19-11) 24 8. Lazio 15 (17-11) 22 9. Sassuolo 15 (21-19) 21 10. Udinese 15 (16-22) 21 11. Cremonese 15 (18-18) 20 12. Atalanta 15 (19-18) 19 13. Torino 15 (15-26) 17 14. Lecce 15 (11-19) 16 15. Cagliari 15 (15-21) 14 16. Genoa 15 (16-23) 14 17. Parma 15 (10-18) 14 18. Hellas Verona 15 (13-22) 12 19. Pisa 15 (10-20) 10 20. Fiorentina 15 (12-26) 6

