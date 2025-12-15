Chivu, descătușat VIDEO. Explozia de bucurie a românului după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A +4 foto
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Chivu, descătușat VIDEO. Explozia de bucurie a românului după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 19:10
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 09:55
  • Genoa - Inter 1-2. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurilor” a explodat de bucurie după ce a urcat pe prima poziție în Serie A.
  • Tehnicianul a transmis un mesaj dur contestatarilor săi, după victoria de pe „Luigi Ferraris”.

Inter a reușit să o învingă pe Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, 2-1, grație golurilor marcate de Yan Bisseck ('6) și Lautaro Martinez ('38).

Deși au avut avantaj de două goluri, „nerazzurii” au trăit intens finalul de partidă, întrucât Genoa a redus din diferență, prin Vitinha, în minutul 68.

Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu
Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu
Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu

Explozia de bucurie a lui Cristi Chivu după Genoa - Inter 1-2

Imediat după fluierul de final al partidei de pe „Luigi Ferraris”, antrenorul român a explodat de bucurie.

Euforic, Cristi Chivu l-a îmbrățișat pe Lautaro Martinez, aflat pe banca de rezerve după ce a fost schimbat, în minutul 84, de Andy Diouf.

Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)
Inter a urcat pe prima poziție a clasamentului, profitând de rezultatele nefavorabile ale contracandidatelor. AC Milan a remizat împotriva celor de la Sassuolo, 2-2, în timp ce Napoli a pierdut, pe Stadio Friuli, cu Udinese, 0-1.

Cristi Chivu: „Spuneați că suntem terminați. Știm ce avem de făcut”

La finalul partidei ce a readus-o pe Inter în fruntea clasamentului din Serie A, Cristi Chivu a transmis un mesaj dur pentru contestatarii săi.

Acum cinci luni spuneați că vom termina pe locul 10, spuneați că suntem terminați. Noi muncim, lucrăm în fiecare zi pentru a ne face treaba cât mai bine.

Există inconsecvență? Nu știu, dar e clar că e foarte important să încerci să fii constant. Știm ce avem de făcut. Uneori, ne iese, uneori, nu”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.

Tehnicianul este cu gândul la duelul din semifinalele Supercupei Italiei, contra celor de la Bologna.

„Avem un meci greu în față, la Riyadh, nu ne uităm la nimic altceva. E suficient zâmbetul meu? Zâmbesc mereu, la bine și la rău, pentru că viața e frumoasă”, a continuat românul.

Meciurile pe care le mai are Inter de disputat în 2025:

  • 19 decembrie, 21:00, Inter - Bologna, Supercupa Italiei
  • 28 decembrie, 21:45, Atalanta - Inter, Serie A

Clasamentul în Serie A

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Puncte
1. Inter15 (34-14)33
2. AC Milan15 (24-13)32
3. Napoli15 (22-13)31
4. AS Roma14 (15-8)27
5. Juventus15 (19-14)26
6. Bologna15 (23-13)25
7. Como14 (19-11)24
8. Lazio15 (17-11)22
9. Sassuolo15 (21-19)21
10. Udinese15 (16-22)21
11. Cremonese15 (18-18)20
12. Atalanta15 (19-18)19
13. Torino15 (15-26)17
14. Lecce15 (11-19)16
15. Cagliari15 (15-21)14
16. Genoa15 (16-23)14
17. Parma15 (10-18)14
18. Hellas Verona15 (13-22)12
19. Pisa15 (10-20)10
20. Fiorentina15 (12-26)6

serie a genoa Inter Milano Cristi Chivu
11:16
