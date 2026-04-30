„Îi respect pe toți, și când spun prostii” Ministrul Apărării, reacție dură după criticile lui Bumbescu: „Povești” +9 foto
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 16:58
  • Radu Miruță (41 de ani) a reacționat după ultimele declarații oferite de Adrian Bumbescu (66 de ani).
  • Fostul mare jucător al Stelei l-a criticat pe ministrul Apărării Naționale, după ce acesta a decis să reducă bugetul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.

După ce ministrul a anunțat că va avea o ședință cu cei care au trimis solicitări pentru a colabora cu MApN pentru ca Steaua să poată promova în Liga 1, Adrian Bumbescu a ieșit la atac și l-a criticat pe Miruță, ca urmare a reformelor financiare de la CSA Steaua.

Radu Miruță, răspuns după atacul lui Bumbescu: „Îi respect pe toți sportivii... și când spun prostii”

După declarațiile dure ale lui Adrian Bumbescu de miercuri, Radu Miruță a intervenit și l-a contrazis pe fostul jucător al Stelei.

Îi respect pe toți sportivii și pe toți angajații Ministerului Apărării… și când spun lucruri adevărate, și când spun prostii, cum e genul celor pe care le-ați citat dumneavoastră. N-am văzut această declarație.

Bugetul la Clubul Sportiv al Armatei a fost pentru prima parte redus cu 30%, pentru că ceea ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei, din rapoartele Corpului de Control și ale Direcției de Audit pe care le-am primit, este o zonă de risipă mult mai mare de 30%.

Pentru a reduce cheltuielile acolo, nu trebuie tăiat de la sportivi, nu trebuie tăiat de la cei care fac performanță, dar asta nu înseamnă că menții, în continuare, contracte care prejudiciază bugetul statului, sub scuza că țipă unii sau alții.

Nu este absolut nimic… adică povestea cu 80% este un neadevăr, nu știu cine o fi zis și ce o fi zis. Eu vă spun care este situația oficială și asta se vede în bugetul Ministerului Apărării. Partea cu tăierile de 80% sunt povești”, a declarat Radu Miruță, conform prosport.ro.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

labels.photo-gallery

Adrian Bumbescu: „A tăiat 80% din buget. Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua”

Ministrul ăsta ne-a tăiat 80% din buget. Nu sunt bani de salarii, s-a închis și popota, iar juniorii merg pe banii părinților în deplasări. E jale ce e la clubul Steaua.

Nu au avut bani de flori la Mondiale și s-a făcut chetă. Vor să pună lacătul pe clubul Steaua. Nu sunt bani să termine sezonul la nicio secție. O să se desființeze multe. E jale ce a făcut ministrul ăsta.

Nouă ne-a luat 80% din buget și lui Dinamo le-a mărit cu 30%. Mai caută investitori acum? Asta e vrăjeala vrăjelilor! Nu știu ce se va întâmpla”, a declarat Adrian Bumbescu, potrivit fanatik.ro.

CSA Steaua nu are drept de promovare

Clubul funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova CSA Steaua? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

În acest moment, Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 45 de puncte acumulate, 20 de lungimi distanță de Corvinul Hunedoara, care se află pe primul loc.

Totuși, Radu Miruță a dezvăluit că se fac demersuri pentru ca Steaua București să promoveze în Liga 1. În jur de 14 companii au trimis solicitări pentru a colabora cu MApN pentru a ajuta la promovarea clubului în prima divizie.

