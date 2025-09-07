Gentea, conflict cu patronul FCSB Primarul din Pitești a reacționat după declarațiile dure din cazul Tudose: „Cum își permite să mă facă mafiot?”

Cristian Gentea, primarul din Pitești, a reacționat după acuzațiile primite din partea lui Gigi Becali în cazul transferului lui Mario Tudose (20 de ani).

Jucătorul părea extrem de aproape să semneze cu FCSB, dar lucrurile s-au complicat foarte tare, iar între cele două părți au apărut mai multe tensiuni.

Deși tatăl lui Tudose confirma acum două zile, pentru GOLAZO.ro, că s-a înțeles cu FCSB, transferul nu s-a realizat încă, cele două părți venind cu puncte de vedere diferite.

Cristian Gentea: „Cum își permite să mă facă mafiot?”

Pe lângă contrele din Mihai Stoica și Dani Coman, edilul din Pitești a fost deranjat de declarațiile făcute de patronul FCSB.

„În primul rând îi transmit domnului Becali că trebuie să probeze în instanță că eu sunt mafiot. Mă deranjează teribil aceasta declarație și o să ne vedem în instanță. Domnul Becali nu e mai presus de nimeni dacă are bani. Iar cu mine nu a vorbit în viața lui.

Cum își permite să mă facă mafiot? Eu sunt primarul unui oraș, nu se poate să vorbești așa de un om cu care nu ai vorbit în viața ta.

Apoi, cred că o mare greșeală a făcut și tatăl lui Mario că s-a dus și a negociat cu ei. Păi cu FC Argeș are contract semnat Mario, nu dânsul. Cei de la FCSB trebuiau să discute cu noi, nu cu tatăl lui Mario.

Dani Coman mi-a zis că o să vorbească cu Bogdan Andone și o să mă sune dacă e ceva. Nu mi-a mai dat niciun telefon! Decizia finală o va lua Dani Coman în privința transferului, dar înțeleg că nu l-a mai căutat nimeni.

Nu știu de ce Gigi Becali vorbește despre mine. A vorbit el vreodată cu mine? Eu cred că vor să găsească un țap ispășitor. Copilul se simte foarte bine la Pitești, acolo unde este foarte apreciat. E o decizie grea și pentru el. O eventuală trecere la FCSB nu este una ușoară”, a spus Cristian Gentea, potrivit prosport.ro.

Între timp, Dani Coman a confirmat că suma de transfer stabilită pentru Tudose se ridică la un milion de euro .

Mario Tudose în duel Denis Alibec, în FCSB - FC Argeș 0-2

Declarațiile lui Gigi Becali la adresa lui Gentea

„Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înțelegi?! Niște chestii de negociere… Vă cruciți, o să le povestesc eu. Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină.

Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: «Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!». Dar taică-su era în fața mea! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!

Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport