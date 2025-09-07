Gentea, conflict cu patronul FCSB Primarul din Pitești a reacționat după declarațiile dure din cazul Tudose: „Cum își permite să mă facă mafiot?”
Cristian Gentea
Superliga

Gentea, conflict cu patronul FCSB Primarul din Pitești a reacționat după declarațiile dure din cazul Tudose: „Cum își permite să mă facă mafiot?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 09:53
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 10:50
  • Cristian Gentea, primarul din Pitești, a reacționat după acuzațiile primite din partea lui Gigi Becali în cazul transferului lui Mario Tudose (20 de ani).
  • Jucătorul părea extrem de aproape să semneze cu FCSB, dar lucrurile s-au complicat foarte tare, iar între cele două părți au apărut mai multe tensiuni.

Deși tatăl lui Tudose confirma acum două zile, pentru GOLAZO.ro, că s-a înțeles cu FCSB, transferul nu s-a realizat încă, cele două părți venind cu puncte de vedere diferite.

Întrerupt de groapa din gazon FOTO.   Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci
Citește și
Întrerupt de groapa din gazon FOTO. Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci
Citește mai mult
Întrerupt de groapa din gazon FOTO.   Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci

Cristian Gentea: „Cum își permite să mă facă mafiot?”

Pe lângă contrele din Mihai Stoica și Dani Coman, edilul din Pitești a fost deranjat de declarațiile făcute de patronul FCSB.

„În primul rând îi transmit domnului Becali că trebuie să probeze în instanță că eu sunt mafiot. Mă deranjează teribil aceasta declarație și o să ne vedem în instanță. Domnul Becali nu e mai presus de nimeni dacă are bani. Iar cu mine nu a vorbit în viața lui.

Cum își permite să mă facă mafiot? Eu sunt primarul unui oraș, nu se poate să vorbești așa de un om cu care nu ai vorbit în viața ta.

Apoi, cred că o mare greșeală a făcut și tatăl lui Mario că s-a dus și a negociat cu ei. Păi cu FC Argeș are contract semnat Mario, nu dânsul. Cei de la FCSB trebuiau să discute cu noi, nu cu tatăl lui Mario.

Dani Coman mi-a zis că o să vorbească cu Bogdan Andone și o să mă sune dacă e ceva. Nu mi-a mai dat niciun telefon! Decizia finală o va lua Dani Coman în privința transferului, dar înțeleg că nu l-a mai căutat nimeni.

Nu știu de ce Gigi Becali vorbește despre mine. A vorbit el vreodată cu mine? Eu cred că vor să găsească un țap ispășitor. Copilul se simte foarte bine la Pitești, acolo unde este foarte apreciat. E o decizie grea și pentru el. O eventuală trecere la FCSB nu este una ușoară”, a spus Cristian Gentea, potrivit prosport.ro.

Între timp, Dani Coman a confirmat că suma de transfer stabilită pentru Tudose se ridică la un milion de euro.

Mario Tudose în duel Denis Alibec, în FCSB - FC Argeș 0-2 Mario Tudose în duel Denis Alibec, în FCSB - FC Argeș 0-2
Mario Tudose în duel Denis Alibec, în FCSB - FC Argeș 0-2

Declarațiile lui Gigi Becali la adresa lui Gentea

„Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înțelegi?! Niște chestii de negociere… Vă cruciți, o să le povestesc eu. Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină.

Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: «Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!». Dar taică-su era în fața mea! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!

Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino
Nationala
00:16
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino
Citește mai mult
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră
Campionatul Mondial
23:54
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră
Citește mai mult
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
gigi becali fc arges fcsb cristian gentea mario tudose
Știrile zilei din sport
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Tenis
07.09
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Citește mai mult
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Superliga
07.09
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Citește mai mult
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Superliga
07.09
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Citește mai mult
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Campionatul Mondial
00:06
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Citește mai mult
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:11
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
09:04
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
09:38
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
10:06
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Special
07.09
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Citește mai mult
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Diverse
07.09
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Citește mai mult
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Diverse
07.09
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Citește mai mult
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Nationala
07.09
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 14 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share