A ucis la comandă! Un fotbalist din Rusia a asasinat cu brutalitate o femeie de afaceri. Totul s-a întâmplat în fața fiicei de 16 ani » Cine i-a cerut să facă asta
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 10:52
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 10:54
  • Daniil Sekach, un fotbalist rus în vârstă de 20 de ani, a recunoscut că a ucis o femeie în apartamentul acesteia din Moscova, la ordinul unor escroci.

„La ordinul escrocilor, agresorul s-a prezentat la locuința victimei pentru a deschide seiful. Apoi, aceștia i-au ordonat să o ucidă pe proprietara apartamentului”, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei (IRC) pe canalul său de Telegram, scrie marca.com.

Atacul a avut loc, vineri, 13 martie, în prezența fiicei în vârstă de 16 ani a femeii.

Daniil Sekach a ucis cu brutalitate o femeie de afaceri

Anchetatorii au descoperit că fiica minoră a femeii ucise a fost victima unor escroci care s-au dat drept agenți de poliție și i-au solicitat telefonic să deschidă ușa apartamentului pentru colegul lor, a transmis și agenția de presă RIA Novosti.

Fotbalistul a lovit victima cu pumnul și a înjunghiat-o de mai multe ori pentru că a refuzat să dezvăluie combinația seifului.

Urmând instrucțiunile primite, infractorul a aruncat apoi pe fereastră aproximativ 2.000 de dolari, bijuterii și monede de colecție și a ținut-o pe fiică captivă până a doua zi, când a părăsit locuința.

Sekach a fost arestat, sâmbătă, la un hotel situat la aproximativ 14 kilometri de locul crimei.

Comitetul a deschis un dosar penal pentru crimă pe numele lui Sekach, iar acesta riscă până la 15 ani de închisoare.

„Recunosc totul și regret”, a declarat Sekach în fața anchetatorilor. Acesta a jucat de-a lungul carierei sale pentru echipele naționale de tineret ale Rusiei și este legitimat la echipa de rezervă a clubului Ural FC din Ekaterinburg.

Clubul a dezvăluit că fundașul părăsise formația cu câteva zile înainte de crimă, susținând că voia să-și studiile la Moscova. Anterior, Sekach a jucat pentru academiile cluburilor Lokomotiv Moscova, Rostov, Strogino și Saturn.

