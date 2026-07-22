Dinamovistul Danny Armstrong (28 de ani) a vorbit despre transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani), fostul jucător al „câinilor”, la marea rivală FCSB.

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Liber de contract după despărțirea de Dinamo, francezul Eddy Gnahore a semnat un contract valabil timp de două sezoane cu gruparea roș-albastră.

Danny Armstrong, despre transferul lui Gnahore la FCSB: „Nu îmi pasă, este clar că era decizia lui”

Fotbalistul scoțian nu are nimic împotrivă cu mutarea lui Gnahore la marea rivală a lui Dinamo. Din contră, Armstrong consideră că francezul va fi un jucător de bază la FCSB și abia așteaptă să-l întâlnească în derby-urile din Liga 1.

„Nu îmi pasă, să fiu sincer. Dacă Eddy trebuie să facă asta pentru cariera lui, aşa este la final. Iar, la finalul zilei, el trebuie să lucreze pentru familia lui, aşa că nu este ceva personal împotriva lui Dinamo.

A ales FCSB şi este pasul pe care şi l-a dorit. Îi doresc succes, este un tip incredibil, un jucător foarte bun. Am petrecut mult timp împreună, dar acum [îi doresc] să îi meargă bine, o să fie distractiv când o să fim adversari, aşa cum este de fiecare dată când jucăm cu FCSB.

Dar nu îmi pasă, este clar că era decizia lui şi îi doresc mult succes. Eddy e un jucător experimentat, a fost un om important în vestiar şi sunt convins că va fi la fel şi pentru cei de la FCSB”, a declarat Danny Armstrong, conform orangesport.ro.

Este un jucător bun, iar experienţa lui pe teren şi nu numai vorbeşte de la sine, iar prin asta îşi câştigă respectul. Clar va fi la fel şi în vestiarul lor. Danny Armstrong, jucător Dinamo

În cei doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo, Eddy Gnahore a jucat 97 de meciuri, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Danny Armstrong și Eddy Gnahore au jucat împreună 40 de meciuri la Dinamo, iar în sezonul 2026/2027 din Liga 1 vor fi rivali și se vor întâlni în derby-urile dintre Dinamo și FCSB.

600.000 de euro este cota de piață a lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

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