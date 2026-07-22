Ce ascunde Mondialul cu 64 de echipe Motivul secret pentru care FIFA ar vrea 16 naționale în plus la CM 2030
Infantino, Trump și trofeul mondial după finala CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Ce ascunde Mondialul cu 64 de echipe Motivul secret pentru care FIFA ar vrea 16 naționale în plus la CM 2030

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 16:55
  • Gianni Infantino mizează pe un Campionat Mondial special în 2030, la ediția centenară. 
  • De ce insistă președintele FIFA să aibă 64 de echipe la turneul final organizat peste patru ani.
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Gianni Infantino a mărit numărul naționalelor de la 32 la 48 la ultimul Campionat Mondial.

Chiar dacă unele confederații, inclusiv UEFA, se opun acestui proiect, la fel ca Asociația Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPro), președintele FIFA ar putea extinde și mai mult turneul final.

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Infantino poate dubla numărul participantelor CM: de la 32 la 64

Vrea CM 2030 cu 64 de echipe, încă 16, ceea ce ar însemna că dublează participantele în doar opt ani.

6 țări vor organiza
următorul Mondial: primele 3 meciuri în Argentina, Paraguay și Uruguay. Restul întrecerii în Spania, Portugalia și Maroc

Paraguayanul Alejandro Dominguez, liderul forului sud-american (CONMEBOL), inițiatorul planului cu 64 de formații în 2030, a anunțat că se lucrează deja la acest proiect, după ce Infantino a spus că va analiza și el ideea în Consiliul FIFA.

Nu ar fi doar pentru a avea o competiție și mai largă cu ocazia centenarului Mondialului, ci ar avea o țintă precisă în secret.

Infantino speră să deschidă calea Chinei spre CM 2030

Politico, ziar digital american important, cunoscut în lumea întreagă, a dezvăluit pe cine ar vrea neapărat Infantino să aibă la CM 2030. Și de ce.

Încearcă să deschidă calea spre turneu unei țări mari, a unei piețe uriașe, care domină tot mai mult lumea: China!

O națională care s-a calificat o singură dată la Mondial, în 2002, într-o grupă dificilă, nereușind nici măcar să înscrie un gol:

  • 0-2 cu Costa Rica. 
  • 0-4 cu Brazilia. 
  • 0-3 cu Turcia. 

Brazilia avea să câștige titlul mondial, în timp ce Turcia a încheiat pe locul 3 CM 2002.

În preliminariile ultimului Mondial, China a fost eliminată încă din turul 3, locul 5, după Japonia, Australia, Arabia Saudită și Indonezia.

7 înfrângeri
a suferit China în 10 meciuri în acea grupă. Primul rezultat: 0-7 cu Japonia (d)

Beijing 2017: Infantino și Xi Jinping

Unul dintre primii șefi de stat pe care i-a vizitat Infantino (56 de ani) după ce a fost ales în fruntea FIFA (26 februarie 2016) a fost chiar președintele Chinei.

Infantino și Xi Jinping, la reuniunea din Beijing. Foto: Imago Infantino și Xi Jinping, la reuniunea din Beijing. Foto: Imago
Infantino și Xi Jinping, la reuniunea din Beijing. Foto: Imago

Pe 14 iunie 2017, elvețianul s-a întâlnit în Beijing cu Xi Jinping.

În vârstă de 73 de ani, Xi este secretarul general al Partidului Comunist Chinez din noiembrie 2012.

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