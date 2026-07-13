Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini +50 foto
Eddy Gnahore, oficial jucătorul lui FCSB
Superliga

Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini

alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 20:23
  • Eddy Gnahore, vicecăpitan la Dinamo sezonul trecut, a semnat cu rivala FCSB
  • El rămăsese liber de contract după 2 ani și jumătate la Dinamo
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Mijlocașul francez de 32 de ani a fost prezentat oficial azi, iar clubul roș-albastru a anunțat că acesta va purta același număr ca la Dinamo, 8, care cel mai recent i-a aparținut lui Adrian Șut.

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Eddy Gnahore, oficial jucătorul lui FCSB

„FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru.

Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a scris FCSB pe Facebook.

VIDEO Primele imagini cu Gnahore la FCSB

Fostul mijlocaș al lui Dinamo va avea un salariu lunar de 25.000 de euro la FCSB, unde va juca timp de două sezoane.

Astfel, Gnahore devine al doilea jucător transferat de FCSB în această vară, după Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FCSB îi are acum ca mijlocași centrali pe Gnahore, Arad, Lixandru și Joao Paulo.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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