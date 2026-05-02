Când va obține Pintilii licența PRO Șeful Școlii de Antrenori îl contrazice pe fostul secund de la FCSB: „Nu știu de ce a spus asta”

Dănuț Oprea, șeful Școlii de Antrenori din Republica Moldova, a explicat când ar urma să obțină Mihai Pintilii (41 de ani) licența PRO.

Fostul antrenor secund de la FCSB deține în prezent licența A, însă are nevoie de cea PRO pentru a putea pregăti echipe din Liga 1 din postura de „principal”.

Dănuț Oprea l-a contrazis pe Mihai Pintilii: „Nu știu de ce a spus asta”

După înfrângerea cu Csikszereda, Gigi Becali a intrat în direct la Prima Sport și i-a propus lui Pintilii să revină la FCSB alături de Elias Charalambous.

După ce i-a spus „acum nu, nu vin”, fostul fotbalist a fost întrebat de patronul roș-albaștrilor când va lua licența PRO. A răspuns „peste 5 ani”.

Dănuț Oprea a fost întrebat despre acest subiect și l-a contrazis pe Pintilii, precizând că acesta va termina cursurile în 3 ani, nu în 5.

„Am văzut și eu declarațiile lui Mihai Pintilii. El încă nu a început pentru licența PRO, abia am încheiat cu ultima generație. Noi o să începem în funcție de cei din Moldova, pentru că suntem obligați să-i școlim prima dată pe ai noștri.

Cred că la începutul anului 2027 vom începe și va dura aproximativ doi ani. Probabil va termina în 3 ani, nu în 5 ani. Nu știu de ce a spus asta. Probabil e sătul și el de întrebarea asta, când ia licența”, a declarat șeful Școlii de Antrenori din Moldova, conform digisport.ro.

O să termine când îi va veni rândul, dar 5 ani nu durează. Dacă începe în România mai repede, poate să meargă acolo. Noi vom începe fie la finalul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul lui 2027. Dănuț Oprea, șeful Școlii de Antrenori din Republica Moldova

Dănuț Oprea: „Cursurile durează doi ani și ceva”

Dănuț Oprea a continuat și a venit cu detalii despre cum decurg cursurile la Școala de Antrenori.

„Pintilii este posesor al licenței A cu acte în regulă, dar va începe pentru PRO atunci când va fi. Eu abia am terminat cu ultima grupă.

Va fi, probabil, spre finalul acestui an sau la începutul lui 2027. Ei (n.r. Pintilii și Cristian Săpunaru) s-au înscris și vor fi participanți la acest curs. Alte noutăți nu sunt.

Cursurile durează doi ani și ceva. Acum aștept să adun numărul necesar ca să pot începe. Suntem o asociație mică și eu respect toate regulile impuse.

Eu am un număr de cereri, dar aștept, în primul rând, moldovenii. Cred că până la finalul anului nu vom începe alt curs pentru licența PRO.

În acești doi ani există practică și teorie. Eu i-am dus pe antrenori la Nyon, în Turcia, unde au urmărit echipe de top în pregătire și au lucrat direct cu cei de acolo”, a mai declarat Dănuț Oprea.

Mihai Pintilii a părăsit-o pe FCSB după înfrângerea cu U Cluj (1-3), din ultima etapă a sezonului regulat.

Sub comanda lui Charalambous și Pintilii, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025), două Supercupe ale României (2025, 2026) și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor general 1-7.

