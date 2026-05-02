Când va obține Pintilii licența PRO Șeful Școlii de Antrenori îl contrazice pe fostul secund de la FCSB: „Nu știu de ce a spus asta”
Foto: fmf.md
Superliga

Când va obține Pintilii licența PRO Șeful Școlii de Antrenori îl contrazice pe fostul secund de la FCSB: „Nu știu de ce a spus asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 02.05.2026, ora 15:06
  • Dănuț Oprea, șeful Școlii de Antrenori din Republica Moldova, a explicat când ar urma să obțină Mihai Pintilii (41 de ani) licența PRO.

Fostul antrenor secund de la FCSB deține în prezent licența A, însă are nevoie de cea PRO pentru a putea pregăti echipe din Liga 1 din postura de „principal”.

Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”
Citește și
Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”
Citește mai mult
Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”

Dănuț Oprea l-a contrazis pe Mihai Pintilii: „Nu știu de ce a spus asta

După înfrângerea cu Csikszereda, Gigi Becali a intrat în direct la Prima Sport și i-a propus lui Pintilii să revină la FCSB alături de Elias Charalambous.

După ce i-a spus „acum nu, nu vin”, fostul fotbalist a fost întrebat de patronul roș-albaștrilor când va lua licența PRO. A răspuns „peste 5 ani”.

Dănuț Oprea a fost întrebat despre acest subiect și l-a contrazis pe Pintilii, precizând că acesta va termina cursurile în 3 ani, nu în 5.

„Am văzut și eu declarațiile lui Mihai Pintilii. El încă nu a început pentru licența PRO, abia am încheiat cu ultima generație. Noi o să începem în funcție de cei din Moldova, pentru că suntem obligați să-i școlim prima dată pe ai noștri.

Cred că la începutul anului 2027 vom începe și va dura aproximativ doi ani. Probabil va termina în 3 ani, nu în 5 ani. Nu știu de ce a spus asta. Probabil e sătul și el de întrebarea asta, când ia licența”, a declarat șeful Școlii de Antrenori din Moldova, conform digisport.ro.

O să termine când îi va veni rândul, dar 5 ani nu durează. Dacă începe în România mai repede, poate să meargă acolo. Noi vom începe fie la finalul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul lui 2027. Dănuț Oprea, șeful Școlii de Antrenori din Republica Moldova

Dănuț Oprea: „Cursurile durează doi ani și ceva

Dănuț Oprea a continuat și a venit cu detalii despre cum decurg cursurile la Școala de Antrenori.

„Pintilii este posesor al licenței A cu acte în regulă, dar va începe pentru PRO atunci când va fi. Eu abia am terminat cu ultima grupă.

Va fi, probabil, spre finalul acestui an sau la începutul lui 2027. Ei (n.r. Pintilii și Cristian Săpunaru) s-au înscris și vor fi participanți la acest curs. Alte noutăți nu sunt.

Cursurile durează doi ani și ceva. Acum aștept să adun numărul necesar ca să pot începe. Suntem o asociație mică și eu respect toate regulile impuse.

Eu am un număr de cereri, dar aștept, în primul rând, moldovenii. Cred că până la finalul anului nu vom începe alt curs pentru licența PRO.

În acești doi ani există practică și teorie. Eu i-am dus pe antrenori la Nyon, în Turcia, unde au urmărit echipe de top în pregătire și au lucrat direct cu cei de acolo”, a mai declarat Dănuț Oprea.

Mihai Pintilii a părăsit-o pe FCSB după înfrângerea cu U Cluj (1-3), din ultima etapă a sezonului regulat.

Sub comanda lui Charalambous și Pintilii, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025), două Supercupe ale României (2025, 2026) și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor general 1-7.

Citește și

Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”
Superliga
13:45
Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”
Citește mai mult
Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”
Meciul „mileniului” Diego Simeone, al 1000-lea joc ca antrenor. Când a debutat, câte victorii și trofee are Cholo. Ce vrea acum!
Campionate
13:38
Meciul „mileniului” Diego Simeone, al 1000-lea joc ca antrenor. Când a debutat, câte victorii și trofee are Cholo. Ce vrea acum!
Citește mai mult
Meciul „mileniului” Diego Simeone, al 1000-lea joc ca antrenor. Când a debutat, câte victorii și trofee are Cholo. Ce vrea acum!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
mihai pintilii fcsb licenta pro scoala de antrenori danut oprea
Știrile zilei din sport
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Superliga
08:57
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele 1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Citește mai mult
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Campionate
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Citește mai mult
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Formula 1
11:19
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Citește mai mult
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Alte sporturi
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Citește mai mult
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
13:18
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
13:33
„Când s-a trezit era dimineață” Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!”
„Când s-a trezit era dimineață”  Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior:  „Nici el nu crede ce spune!”
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Campionate
11:58
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Citește mai mult
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 45 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share