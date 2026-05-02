Pușcaș e „din ce în ce mai bine” VIDEO. Atacantul lui Dinamo, întrebat dacă se operează: „Dacă se întâmpla asta, nu voi lua în considerare”

George Pușcaș (30 de ani), atacantul lui Dinamo, a oferit noi detalii despre situația sa medicală.

Atacantul a bifat până acum 5 apariții în tricoul „câinilor”, însă nu a petrecut 90 de minute pe gazon în niciuna dintre ele, chiar dacă în ultimele două a început ca titular.

Atacantul s-a confruntat în acest an cu o pubalgie, iar durerile inghinale i-au făcut probleme inclusiv în urmă cu o lună.

George Pușcaș: „Mă simt din ce în ce mai bine”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Universitatea Craiova din etapa 7 din play-off, George Pușcaș a vorbit și despre situația sa medicală.

„Mă simt din ce în ce mai bine. Fizic și psihic sunt din ce în ce mai bine. Vreau să-mi ajut echipa din ce în ce mai mult, cât pot. La final, voi lua o decizie legată de durerea mea, să văd cum mă simt. Acum sunt bine și încerc să strâng din dinți ca să pot să fiu disponibil.

În sensul de operație, un tratament, să văd dacă va continua să mă doară așa. Dacă se va ameliora durerea, nu voi lua în considerare operația. Dar dacă nu, nu mă ascund de asta și nu evit să…

(n.r. Cât vei lipsi dacă te vei opera?) Nu cred că mult. Câteva săptămâni, pentru că o operație inghinală, de hernie, știe toată lumea. Cam o lună, maxim două, nu cred că e mai mult de atât”, a declarat George Pușcaș.

Întrebat dacă simte o presiune după toate perioada în care nu a putut evolua la capacitatea sa maximă, Pușcaș a precizat:

„Nu simt neapărat o presiune, pentru că mi-am asumat această decizie. Am fost la mai mulți specialiști, și având în vedere că în mintea mea eu știu decizia, știu că nu are de ce să mă ascund după o durere sau după orice altceva, dacă în mintea mea am luat decizia și mi-am asumat-o, continui așa.

Dar acum sunt bine, nu are de ce să sperie nimeni, am câștigat în ultimul timp, nu are de rost să mă gândesc acum la asta.

E mai mult o adrenalină pe care o simt și vreau să o simt. Și atât și presiunea, am nevoie de ea pentru că am fost obișnuit în asemenea circumstanțe toată cariera mea și pe unde am fost, presiunea e la fiecare metru pe care îl fac. Nu e ceva diferit ce se întâmplă. Am nevoie să fiu stimulat și mie îmi place asta”.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

George Pușcaș: „Îl putem numi ca pe o revanșă”

Pușcaș a vorbit și despre meciul cu U Craiova de duminică, la o săptămână după ce oltenii au eliminat-o pe Dinamo din Cupa României.

„Îl putem numi ca pe o revanșă. Mai ales că ultimul meci împotriva lor l-am pierdut cum l-am pierdut (n.r. - la loviturile de departajare, după ce au fost egalați în minutul 118) și ar fi o motivație în mintea noastră să o considerăm o revanșă. E un meci important, știm și noi.

Noi mergem acolo cu capul sus. Mai avem de jucat în campionat. Ei mai au de jucat și în Cupă (n.r. în finala cu U Cluj). Concentrarea noastră ar trebui să fie și mai mare”, a mai declarat atacantul.

Știu că noi suntem la un nivel foarte ridicat, chiar dacă ne aflăm într-o poziție nefavorabilă nouă după aspectul jocului, după tot ce s-a întâmplat în ultimul timp George Pușcaș, atacant Dinamo

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

