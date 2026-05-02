Meciul „mileniului” Diego Simeone, al 1000-lea joc ca antrenor. Când a debutat, câte victorii și trofee are Cholo. Ce vrea acum!
Mesajul fanilor cu Simeone antrenor: „Și în momentele bune, și în cele rele, e interzis să nu mai crezi".
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 13:38
  • Diego Simeone, 56 de ani, 20 ca antrenor, 14 la Atletico, dispută astăzi meciul 1.000. 
  • Ce își dorește cel mai mult argentinianul. Ar fi partida cu numărul 801 la echipa madrilenă.

Diego Simeone, Cholo, cel mai vulcanic antrenor al lumii. Unul dintre marii tehnicieni ai fotbalului.

Cel care a închis mult timp Atletico, transformând echipa madrilenă într-un zid, cu un joc 100% apărare-contraatac, a arătat în ultimii ani că poate juca și frumos, și activ, nu doar reactiv.

Argentinianul care a împlinit 56 de ani pe 28 aprilie este în fața meciului 1.000 ca antrenor. Sâmbătă, 2 mai, pe terenul Valenciei.

562 de victorii
(56,26%) are Diego Simeone în cariera de antrenor, plus 225 de egaluri și 212 înfrângeri (golaveraj 1.639-895)

Jucătorii îl iubesc mult, fanii lui Atleti și mai mult. Miercuri, în Champions League, au afișat un banner cu chipul antrenorului.

Mesajul: „Și în momentele bune, și în cele rele, e interzis să nu mai crezi”. Credința lui Cholo.

Simeone: 1.000 de jocuri cu 6 echipe, 80% cu Atletico

A renunțat la cariera de jucător pe 17 februarie 2006 pentru a trece pe bancă la aceeași echipă. Racing.

Debutul, o săptămână mai târziu, 0-2 cu Independiente, cum amintește Marca.

Diego Simeone și ce vrea cel mai mult de la jucători.

Ultima sa partidă, 999, un egal, 1-1 cu Arsenal, în turul semifinalelor Ligii Campionilor.

Între ele, mult mai multe victorii. A pregătit cinci echipe (pe Racing de două ori) în primii cinci ani ai carierei, apoi a semnat cu Atletico și a rămas de peste 14 ani la Madrid.

Echipele și meciurile lui Simeone

  • Racing (2006) - 14 jocuri
  • Estudiantes (2006-2007) - 61
  • River Plate (2007-2008) - 45
  • San Lorenzo (2009-2010) - 47
  • Catania (2011) - 18
  • Racing (2011) - 20
  • Atletico (din 23 decembrie 2011) - 794
10 trofee
a cucerit Diego Simeone ca antrenor: 8 cu Atletico, plus cele cu Estudiantes și River Plate

Simeone vrea partida 801 cu Atletico în finala Ligii

Meciul 1.000 va fi jocul 795 la Atletico. După Valencia, mai are sigur cinci partide până la sfârșitul sezonului (patru în LaLiga și returul semifinalei CL cu Arsenal), va atinge 800.

Dar Simeone își dorește cel mai mult să încheie stagiunea la Budapesta, pe 30 mai, în finala Ligii Campionilor.

467 de succese
(58,82%) are Simeone la Atletico (172 de remize, 155 de eșecuri, golaveraj 1.360-688)

Să fie meciul 801 ultimul act de Champions. Ar fi a treia sa finală de Ligă. Până acum, le-a pierdut pe ambele, de fiecare dată în derbyul cu Real:

  • 2014, 1-4 după prelungiri. 
  • 2016, 1-1, 3-5 la penaltyuri. 

