„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”

Dario Silva, 53 de ani, ex-atacant la Cagliari și la naționala Uruguayului care a ratat transferul la Real și Milan, victima unui grav accident rutier.

Dario Silva ar fi putut ajunge mai sus în carieră. Transferat în 1995 de la Penarol Montevideo la Cagliari, atacantul uruguayan a impresionat în Italia la echipa sardă.

Dario Silva a fost aproape de Real Madrid

Putea ajunge la Real Madrid. „În vara lui 1998, am participat cu naționala la un turneu și un reprezentant de la Real a venit să mă vadă.

Madridul mă voia, dar cred că mutarea nu s-a concretizat din cauza unor probleme birocratice. În cele din urmă, am semnat cu Espanyol”, își amintește Silva într-un interviu pentru Gazzetta.it.

Silva, duel cu Petit în Franța - Uruguay 0-0, la CM 2002 Foto: Imago

Întrebat dacă acela a fost regretul carierei, sud-americanul a răspuns: „Nu, regretul meu a fost că nu am mers la AC Milan, echipa pe care am susținut-o întotdeauna. Gullit și Van Basten au fost idolii mei”.

49 de selecții a avut Dario Silva la naționala Uruguayului, pentru care a înscris 14 goluri. A jucat la CM 2002

Dario Silva și-a pierdut piciorul: „Am derapat și m-am izbit de parapet”

Pe 23 septembrie 2006, când se despărțise de Portsmouth, însă nu împlinise 34 de ani, Silva a suferit un grav accident rutier la Montevideo, fiindu-i amputat piciorul drept sub genunchi.

Era în mașină cu alți foști jucători, Elbio Papa și Dardo Pereira, care au scăpat nevătămați.

Dario, scouter acum pentru clubul spaniol Cadiz, a povestit ce s-a întâmplat atunci pentru Gazzetta dello Sport.

Conduceam pe autostradă. Deodată, am observat o prăjitură căzută lângă pedale. M-am aplecat o clipă să o ridic, dar în acel moment am pierdut complet controlul camionetei. Am derapat și m-am izbit de parapet Dario Silva, ex-atacant uruguayan

Dario Silva: „Am fost în comă zile la rând”

„Picioarele mi s-au blocat în carcasa mașinii. Odată eliberat, am reușit să ies pe geam, dar nu-mi mai amintesc nimic după aceea.

Am fost în comă zile la rând. Piciorul meu drept era grav rănit. Medicii mi l-au amputat. Voiam să mor în acele momente”, mai spune Silva.

Au mai fost două persoane în mașină în acel accident. Una a fost aruncată prin parbriz. Cealaltă a fost scoasă de pompieri Dario Silva, ex-atacant uruguayan

„Familia mi-a dat puterea să continui. Luni mai târziu, am mers în Italia pentru a mi se fixa o proteză de picior”.

Silva are doi copii: o fiică, Elina, 28 de ani, și un fiu, Diego, 22.

„Nu am vorbit niciodată deschis cu ei despre accident. Diego a aflat când avea 18 ani, căutând informații pe internet”.

