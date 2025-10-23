Prezenți pentru Europa Fanii campioanei au spus „DA” pentru Bologna. Replică pe măsură a italienilor. Cisotti nu a scăpat! 

FCSB - BOLOGNA. Anul trecut, tot cam pe la final de octombrie, la FCSB domnea entuziasmul. Echipa reușise să depășească momentul slab din campionat și începuse cursa de urmărire care avea să aducă, în cele din urmă, un nou titlu.

În Europa, parcursul era excelent: șase puncte din primele două meciuri și speranțe reale la depășirea grupei principale. Totul părea să meargă perfect.

Un an mai târziu, tabloul s-a schimbat radical. Azi, atmosfera la FCSB e mult mai posomorâtă.

În campionat, echipa se scufundă și tremură pentru un loc în play-off, iar în Europa, deși situația nu e încă dramatică, trei puncte în două meciuri, per total, tonul e gri, iar încrederea pare pierdută.

Și entuziasmul s-a evaporat

Fanii, deși încă prezenți în număr destul mare, și-au pierdut răbdarea. Înfrângerea cu Metaloglobus, o formație cu potențial meteoric în Liga 1, a turnat gaz pe foc.

Mulți dintre suporteri i-au pus deja la zid pe jucători. Totuși, peste 20.000 de oameni au venit pe Arena Națională, un număr care, fără îndoială, ar fi putut fi mai mare dacă parcursul echipei ar fi fost altul.

Perioada stângace a roș-albaștrilor s-a simțit chiar și în vocea crainicului, care a prezentat formația Bolognei cu numeroase greșeli de pronunție și numere spuse greșit, într-o engleză aproximativă. Semn că nimic nu funcționează cum trebuie în această perioadă la FCSB.

Italienii s-au mobilizat și nu au iertat nimic

La ora 19:15, stadionul era trei sferturi gol, deși organizatorii se așteptau la peste 25.000 de spectatori.

Oamenii au venit până la urmă, dar mai greu, poate din cauza orei, poate din cauza traficului, ori a programului de lucru care s-a încheiat prea aproape de startul meciului.

Sau, cel mai probabil, din cauza formei tot mai slabe a campioanei, care îi ține pe mulți suporteri acasă.

În schimb, nimic din toate acestea nu i-a oprit pe fanii italieni.

Aproximativ 2.500 de suporteri ai Bolognei au ocupat până la refuz patru sectoare din inelul al treilea al Arenei Naționale, la care s-au adăugat alte câteva sute în zona VIP.

În total, în jur de 3.000 de italieni care și-au încurajat echipa neobosit și care nu l-au iertat nici pe conaționalul din lotul FCSB, Juri Cisotti, huiduit inclusiv la prezentarea echipelor. 3.000 care au ținut piept cu brio celor peste 20.000 de fani ai roș-albaștrilor.

