„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața" Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!"
Cristian Moldoveanu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața" Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 22:23
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 23:07
  • FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a răbufnit la adresa „centralului” Cristian Moldoveanu, deși echipa sa a câștigat partida.

Patronul FCSB și-a felicitat echipa pentru jocul prestat și l-a făcut praf pe arbitrul Cristian Moldoveanu, pe care l-a jignit permanent pe parcursul intervenției de la Prima Sport.

Becali l-a acuzat pe „central” că a luat mai multe decizii în defavoarea echipei sale și a anunțat că va face o cerere pentru scoaterea acestuia din arbitraj.

„Pentru prima dată felicit echipa. Au dat mare război, putea să fie scorul mult mai mare. Dar eu i-am zis lui MM că mâine facem cerere de scoatere din arbitraj a băiatului ăstuia.

11 metri clar la David Miculescu când vrea să dea în minge și îi pune piciorul. Bun, nu ai dat.

Faultul reclamat de Becali la Miculescu/ Foto: captură Prima Sport Faultul reclamat de Becali la Miculescu/ Foto: captură Prima Sport
Faultul reclamat de Becali la Miculescu/ Foto: captură Prima Sport

Olaru, îl calcă. E limpede. Trei lovituri, în a doua repriză, spre final, aproape de careul nostru.

Olaru, călcat clar de un adversar/ Foto: captură Prima Sport Olaru, călcat clar de un adversar/ Foto: captură Prima Sport
Olaru, călcat clar de un adversar/ Foto: captură Prima Sport

Nici la Crețu, nici la Tănase, nici la Graovac, a inventat trei lovituri ca să dea ei gol. Dacă e din Sfântu Gheorghe el, cum să dai arbitru de acolo… Dacă nu vezi, ieși din arbitraj. Bă, ieși din arbitraj.

Valentin Crețu a lovit vizibil balonul, moment în care adversarul său a căzut, iar „centralul” a dictat fault pentru oaspeți/ Foto: captura Prima Sport Valentin Crețu a lovit vizibil balonul, moment în care adversarul său a căzut, iar „centralul” a dictat fault pentru oaspeți/ Foto: captura Prima Sport
Valentin Crețu a lovit vizibil balonul, moment în care adversarul său a căzut, iar „centralul” a dictat fault pentru oaspeți/ Foto: captura Prima Sport

Arătăm fazele, arătăm cele trei lovituri. Era să luăm gol la faza aia. Dăm toate loviturile, cum inventezi tu aici, la Crețu? Se vede că e disperat când vrea să iei gol. Faza lui Tănase, când trece prin față atacantul.

Nu mai avem voie să jucăm fotbal? Ce facem aici? De ce dau milioane la fotbal, să vină unul ca ăsta? Nu e nicio exagerare. Nu am văzut de când sunt în fotbal așa ceva, pe cuvânt”, a declarat Becali la Prima Sport.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
Jigniri la foc automat

Becali l-a insultat de mai multe ori pe parcursul intervenției pe Moldoveanu:

„Ce-i asta, nenorocitule? Nu se poate așa ceva! Nu e nenorocit? Dar cum e? MM mi-a zis să mă abțin, dar i-am zis: «Mihai, dacă mă sună, nu pot». Am luat tensiunea, aveam tensiunea 17 de nervi!

Nu e doar nenorocit, e mult mai mult de atât. Ce a făcut omul ăsta aici e mult mai mult. Ăsta e capabil să distrugă vieți. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, la ce tupeu a avut, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să facă.

Cineva a vrut să-mi ia viața. Prin faptele lui, putea muri un om. E criminal! Asta e când moare cineva din cauza ta.

Acum, trebuie să mă spovedesc iar, din cauza ăstuia. Îmi trebuie mie așa ceva? Să stai în mizeria asta?”, a spus Gigi Becali.

VIDEO Golul decisiv al lui Juri Cisotti în FCSB - Csikszereda 1-0

21:12
20:48
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

