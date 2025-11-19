Cernat, oficial la FCSB Campiona României și-a prezentat noul director sportiv

Florin Cernat (45 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de director sportiv al echipei FCSB.

Fostul internațional va ocupa același post pe care l-a avut și la FC Voluntari, în ultimii 7 ani.

Florin Cernat își începe oficial aventura în cadrul clubului roș-albastru, după despărțirea de FC Voluntari.

Florin Cernat, prezentat oficial de FCSB

Anunțul a fost făcut chiar de campioana României pe rețelele de socializare.

„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României.

Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari.

FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”, se arată în comunicatul celor de la FCSB de pe rețelele de socializare.

Fostul mijlocaș ajunge la FCSB de la clubul la care s-a retras în 2018. Este foarte bun prieten cu Mihai Stoica, cei doi colaborând la Oțelul Galați, la începutul carierei lui Cernat.

FCSB nu a mai avut director sportiv din 2019, când poziția era ocupată de Narcis Răducan. Mihai Stoica, actualul președinte al Consiliului de Administrație, a îndeplinit și el această funcție în perioada 2016-2019.

Cine este Florin Cernat

Cernat a fost junior la Oțelul și a debutat în Liga 1 în 1998, când Mihai Stoica era președintele clubului. Ulterior, cei doi s-au și înrudit: MM îi e naș lui Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat a mai evoluat pentru Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

După încheierea activității de pe teren, Florin Cernat a rămas la FC Voluntari, în administrația clubului.

