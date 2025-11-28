Accidentare terifiantă Momente de panică la Rayo Vallecano, în meciul cu Slovan. Andrei Rațiu l-a înlocuit pe Ivan Balliu după doar 32 de minute

Ivan Balliu (33 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, a suferit o accidentare groaznică în partida cu Slovan Bratislava, scor 2-1 pentru campioana Slovaciei.

Totul s-a petrecut în prima repriză a partidei de pe „Tehelne Pole”, atunci când formația spaniolă conducea cu 1-0.

Ivan Balliu, accidentare terifiantă în Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

Fundașul dreapta de origine albaneză a suferit o accidentare gravă în minutul 32 al partidei, după un duel aerian.

Jucătorul a căzut în cap și s-a lovit rău în zona gâtului la momentul impactului cu solul. Acesta a fost scos imediat de pe teren, locul său fiind luat de Andrei Rațiu.

Fundașul urmează să fie supus unor evaluări medicale suplimentare.

Rațiu l-a înlocuit pe Ivan Balliu

Intrat pe teren în locul fundașului albanez, Andrei Rațiu a avut o evoluție consistentă, chiar dacă Rayo a pierdut în Slovacia.

Apărătorul echipei naționale a participat și la acțiunile ofensive ale celor de la Rayo:

„Înlocuitorul lui Balliu, Andrei Ratiu, a creat pericol cu ​​un șut care a deranjat portarul advers”, au notat cei de la europapress.es.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport