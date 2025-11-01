Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil

U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a reușit cel mai bun meci al sezonului.

Acesta a reușit o „dublă” pe Cluj Arena: un voleu spectaculos, dar și un gol după o gafă incredibilă în defensiva gazdelor.

După primele 20 de minute în care clujenii au pus mai mult pericol pentru poarta lui Târnovanu, FCSB a răspuns printr-o ocazie mare a lui Cisotti, în minutul 29.

U Cluj - FCSB. Gol de senzație reușit de Darius Olaru

Golul nu a întârziat să apară, iar în minutul 32 Olaru deschidea scorul printr-o execuție rafinată din interiorul careului.

Mihai Lixandru a centrat de pe partea dreaptă, iar căpitanul de la FCSB, aflat singur la aproximativ 12 metri de poartă, a reluat din prima direct la colțul lung al porții lui Lefter, la semiînălțime.

La 10 minute după startul reprizei a doua, Olaru a profitat de o gafă uriașă a lui Cisse, care a pasat greșit către portar. Jucătorul de la FCSB a interceptat mingea și a trimis pe lângă Lefter, dublând avantajul echipei.

Olaru a reușit să marcheze pentru campioană și în partida precedentă, cu UTA Arad, scor 4-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport