Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil  +8 foto
Darius Olaru foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 22:23
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 22:23
  • U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a reușit cel mai bun meci al sezonului.
  • Acesta a reușit o „dublă” pe Cluj Arena: un voleu spectaculos, dar și un gol după o gafă incredibilă în defensiva gazdelor.

După primele 20 de minute în care clujenii au pus mai mult pericol pentru poarta lui Târnovanu, FCSB a răspuns printr-o ocazie mare a lui Cisotti, în minutul 29.

FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2
Citește și
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2
Citește mai mult
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2

U Cluj - FCSB. Gol de senzație reușit de Darius Olaru

Golul nu a întârziat să apară, iar în minutul 32 Olaru deschidea scorul printr-o execuție rafinată din interiorul careului.

Mihai Lixandru a centrat de pe partea dreaptă, iar căpitanul de la FCSB, aflat singur la aproximativ 12 metri de poartă, a reluat din prima direct la colțul lung al porții lui Lefter, la semiînălțime.

Galerie foto (8 imagini)

Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB
+8 Foto
labels.photo-gallery

La 10 minute după startul reprizei a doua, Olaru a profitat de o gafă uriașă a lui Cisse, care a pasat greșit către portar. Jucătorul de la FCSB a interceptat mingea și a trimis pe lângă Lefter, dublând avantajul echipei.

Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB
Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB

Galerie foto (6 imagini)

Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB Golul doi reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB
+6 Foto
labels.photo-gallery

Olaru a reușit să marcheze pentru campioană și în partida precedentă, cu UTA Arad, scor 4-0.

Citește și

Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro!
Liga Campionilor
21:10
Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro!
Citește mai mult
Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro!
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia
Stranieri
19:32
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia
Citește mai mult
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
liga 1 u cluj gol de senzatie fcsb darius olaru
Știrile zilei din sport
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Superliga
10:33
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Citește mai mult
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Campionate
10:30
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Citește mai mult
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Superliga
09:52
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Citește mai mult
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Superliga
01.11
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Citește mai mult
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
15:08
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
15:32
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Campionate
01.11
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește mai mult
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Campionate
01.11
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Citește mai mult
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Campionate
01.11
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Citește mai mult
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Campionate
01.11
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Citește mai mult
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 49 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share