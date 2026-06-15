Olaru a plecat în Belgia VIDEO. Fostul căpitan al FCSB, declarații pe aeroport:  „Am nevoie de altceva. Am spus clar «Da»!” +6 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Olaru a plecat în Belgia VIDEO. Fostul căpitan al FCSB, declarații pe aeroport: „Am nevoie de altceva. Am spus clar «Da»!”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 14:50
  • Darius Olaru (28 de ani) a plecat în această dimineață în Belgia pentru a efectua vizita medicală, înainte de a semna cu Union Saint-Gilloise.
  • Căpitanul celor de la FCSB se desparte de echipa roș-albastră după 6 sezoane.
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Gigi Becali a acceptat să renunțe la clauza de reziliere de 5 milioane de euro și va încasa 3 milioane de euro pentru fotbalistul venit în ianuarie 2020 de la Gaz Metan.

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VIDEO. Darius Olaru, declarații de la plecarea din România: „Sunt nerăbdător să încep acolo”

La plecarea din România, Darius Olaru a precizat că este nerăbdător să ajungă la Union Saint-Gilloise. Mijlocașul a mai adăugat că a purtat discuții și cu echipe arabe.

„După o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și dacă e totul bine voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment așa de amărăciune pentru tot ce-am trăit la clubul acesta.

Am încercat să prind un transfer, să joc la o echipă în Europa și să simt că pot să joc la acest nivel.

Am avut discuții (n.r. - cu echipe arabe), nu oferte, dar, pentru mine, gândul meu a fost să merg în Europa”, a declarat Darius Olaru.

Întrebat care e visul lui cel mai mare, fostul căpitan al FCSB a precizat:

„Da, mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stadiu, să joc în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la națională, Dennis Man, mă uitam la meciurile lui și cumva îmi doream și eu, aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League, cea mai tare competiție”.

Simțeam că am nevoie de altceva, o motivație să încerc să mă motivez din nou. Asta a fost motivul principal pentru care am ales să plec. Darius Olaru

Darius Olaru: „Mi s-a părut totul la alt nivel”

Darius Olaru a vorbit și despre viitoarea sa echipă, Union Saint-Gilloise.

„Sincer, mi s-au părut profesioniști din start, de când am început să discut cu ei. Mi s-a părut totul la alt nivel.

Știam de interesul lor. Bine, am vorbit cu agentul acum două luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club.

Când am auzit, am spus clar «da», pentru că știu că e o echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important”, a mai precizat Olaru.

Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro
Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (6 imagini)

Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro Darius Olaru a plecat spre Belgia pentru vizita medicală. Foto: GOLAZO.ro
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Olaru consideră că cei de la FCSB se vor descurca foarte bine și fără el.

„S-au mai descurcat într-o perioadă, pentru că am fost accidentat o jumătate de an și au intrat foarte bine cei care m-au înlocuit.

Echipa are calitate, chiar dacă în acest sezon nu am reușit să ne motivăm așa cum ar fi trebuit, să ne batem din nou la campionat. Probabil căpitanul o să fie Tănase, e și normal”.

M-am atașat foarte mult de ei (n.r. - de fani). Când eram mic nu eram stelist, dar după toată această perioadă am devenit cel mai mare stelist. Sunt acum trup și suflet pentru culori. Mi-aș dori să susțină în continuare echipa. Echipa are nevoie de ei, știu că vor fi lângă echipă și le doresc baftă și tot ce e mai bun. Darius Olaru

Darius Olaru nu va sta mult departe de FCSB. Internaționalul român va fi adversarul fostei sale echipe într-un meci de pregătire disputat în această vară de formația pregătită de Marius Baciu.

Partida se va disputa pe 5 iulie, în cantonamentul de la Venray, din Olanda, unde FCSB va merge de această dată. Lotul roș-albaștrilor se va reuni pe 22 iunie, urmând ca de pe 26 iunie și până pe 9 iulie să stea în cantonament.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Peste 250 de meciuri la FCSB

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 257 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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VIDEO Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - FC Botoșani 2-1, din februarie 2026

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