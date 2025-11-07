Și-au luat rămas bun de la Ienei VIDEO. Mii de oameni au mers la stadionul din Oradea » Gabi Balint, cu ochii în lacrimi:  „Asta m-a impresionat incredibil la el”

Gabi Balint (62 de ani) a fost profund emoționat atunci când a ajuns pe stadionul din Oradea, unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei.

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

Gabi Balint, cu ochii în lacrimi după decesul lui Ienei: „A fost ca un părinte”

Fostul jucător al Stelei se află la Oradea, acolo unde Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie. Aflat pe stadionul „Iuliu Bodola”, unde a fost depus sicriul cu trupul fostului tehnician, Gabi Balint a făcut declarații emoționante.

„Am simțit tristețe. Nu am venit cu plăcere, în asemenea momente simți doar tristețe, dar am vrut să fiu aproape de familie, de fostul meu antrenor. Cum să nu te emoționezi? Dar asta este viața, are un sfârșit pentru toți.

Mi-l amintesc acel om mereu zâmbăreț, cu o bunătate extraordinară, ca un părinte. Pentru mine a fost mai mult de antrenor. Mulți știu că antreneze, puțini să pătrundă în sufletele jucătorilor, așa cum o făcea nea Imi. A fost calitatea lui de bază, știa să ne facă să dăm totul pe teren, să creeze o familie.

Pentru noi, asta a contat cel mai mult, nu sfaturile tactice sau alte lucruri. Conta că eram împreună și ne simțeam puternici. Dacă nu, ne trezea dânsul și ne făcea să ne simțim puternici, să nu avem frică de nimeni, indiferent cu cine jucam”, a declarat Gabi Balint, conform gsp.ro.

Tot timpul ne spunea: «Nu există jucători mai buni de cât voi. Eu vă știu, și știu că atunci când jucați ca o echipă și dați totul, nu vă stă nimeni în cale». Uneori zâmbeam, că uneori aveam în față jucători mari, dar el spunea că noi suntem mai mari. Poate de multe ori o făcea mai mult să ne încurajeze, să ne motiveze pentru meciurile respective, dar chiar credea asta. Gabi Balint

Gabi Balint a vorbit și despre ultima sa întâlnire cu Emeric Ienei.

„Poza pe care am pus-o pe rețelele sociale alături de dânsul a fost de la ultima întâlnire cu dânsul. Eram aici, undeva, la o cafenea. Ne-am amintit câteva lucruri frumoase din viețile noastre.

Nu am simțit atunci că va fi ultima întâlnire. Îl vedeam bine, cu aceeași eleganță. Asta m-a impresionat incredibil la domnul Ienei: eleganța pe care o avea”.

Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare la Oradea

Ceremonia de înmormântare a antrenorului care a condus-o pe Steaua spre succesul legendar din 1986 va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la cimitirul Rulikowski din Oradea.

General de brigadă, fostul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare. Mii de persoane s-au adunat în această seară la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu.

