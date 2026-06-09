„Vreți să vin doar ca să vă iau banii!?” Tehnicianul care ar fi refuzat un salariu imens de la CFR Cluj

Edi Iordănescu (47 de ani) a fost căutat de CFR Cluj pentru a reveni pe banca echipei în noul sezon, însă fostul selecționer a refuzat oferta înaintată de Ioan Varga.

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Clubul din Gruia are nevoie de antrenor după ce s-a despărțit cu scandal de Daniel Pancu, însă nici cel care a cucerit trofee alături de feroviari nu a vrut să se mai alăture clubului, având în vedere problemele financiare.

Edi Iordănescu: „Vreți să vin doar ca să vă iau banii!?”

Tehnicianul ar fi primit o ofertă de 35.000 de euro pe lună din partea clujenilor, însă ar fi transmis că nu poate reveni la fosta echipă în condițiile actuale, de care s-a plâns și Pancu, scrie gsp.ro.

Iordănescu le-ar fi spus: „Degeaba îmi oferiți toate astea, dacă nu rezolvați problemele, nu pot să lucrez așa.

Vreți să vin doar ca să vă iau banii?! Că în condițiile astea nu aș putea să mai aduc plus valoare, n-aș putea să ating niciun obiectiv”.

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Edi Iordănescu a mai pregătit CFR Cluj în două mandate, în 2018 pentru doar 3 partide, iar apoi în sezonul 2020-2021, reușind să cucerească un titlu și două Supercupe ale României.

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