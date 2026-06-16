Darius Olaru (28 de ani) a fost prezentat oficial, marți, de Royale Union Saint-Gilloise.

Căpitanul celor de la FCSB s-a despărțit de echipa roș-albastră după 6 sezoane.

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Gigi Becali a acceptat să renunțe la clauza de reziliere de 5 milioane de euro și va încasa 3 milioane de euro pentru fotbalistul venit în ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș.

Darius Olaru, prezentat la Royale Union Saint-Gilloise

Gruparea belgiană a anunțat în mod oficial transferul căpitanului de la FCSB. Olaru va îmbrăca tricoul galben-albastru pentru următorii patru ani, angajamentul dintre două părți fiind semnat pentru următorii patru ani.

„Darius Olaru este cea mai recentă achiziție la Union Saint-Gilloise. Mijlocașul ofensiv român vine de la FCSB și a semnat un contract până la mijlocul anului 2030”, au anunțat cei de la Saint-Gilloise, prin intermediul site-ului oficial.

Darius Olaru le-a transmis și un mesaj fanilor lui Saint-Gilloise, chiar în momentul semnării contractului.

„Salutare fani ai Union, abia aștept să vă întâlnesc pe stadion și abia aștept să dau totul pentru aceste culori.

Am așteptat cu nerăbdare această zi de mult timp și abia aștept să înceapă presezonul. Sunt încântat să-mi întâlnesc coechipierii și sper să văd stadionul plin de fani.

Clubul mi-a făcut o impresie bună sezonul trecut. Sper să pot juca mult aici, să ajut echipa cu experiența mea și să câștigăm trofee”, a spus Darius Olaru.

FCSB, mesaj de adio pentru Darius Olaru: „Unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului”

După ce belgienii au oficiat transferul, FCSB a postat un mesaj de adio pentru Olaru, în care i-au mulțumit pentru toată perioada petrecută în tricoul „roș-albastru”.

„FCSB anunță transferul lui Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

Căpitanul nostru, care a adunat 257 de partide oficiale în cei șase ani și jumătate petrecuți la FCSB, a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe ale României.

De asemenea, acesta a înscris 63 de goluri și a oferit 41 de pase de gol în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului nostru.

Îi mulțumim lui Darius pentru seriozitate, loialitate și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în tricoul roș-albastru și îi urăm mult succes în noua aventură din Belgia”, a transmis FCSB.

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