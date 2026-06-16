„Am fost la psihiatru” Aryna Sabalenka, devastată după drama de la Roland Garros: „Am acceptat cu greu”

Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a vorbit despre perioada grea prin care a trecut după ce a fost eliminată de Diana Shnaider (22 de ani, #16 WTA) de la Roland Garros, scor 6-3, 5-7, 0-6.

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Liderul clasamentului mondial a trecut prin clipe grele după ce a fost eliminată în sferturi, apelând chiar la ajutor de specialitate.

Aryna Sabalenka, după eliminarea de la Roland Garros: „Am mers la psihiatru”

Luni, Aryna Sabalenka a vorbit cu jurnaliștii prezenți la turneul de la Berlin (13 - 21 iunie). Sportiva a dezvăluit lucruri interesante despre perioada grea prin care a trecut după ce a părăsit dramatic turneul de la Roland Garros.

Aceasta a declarat că a avut nevoie de ajutorul unui psihiatru. De-a lungul carierei sale, în mai multe momente importante, sportiva din Belarus a clacat pe fond emoțional.

„Cu siguranță aveam nevoie de ceva timp pentru a mă recupera după Roland Garros. M-am gândit foarte mult la acel meci, pentru că a fost o înfrângere foarte grea de acceptat.

Am fost la un psihiatru, căutam o modalitate de a trece mai departe peste ceea ce s-a întâmplat. M-a ajutat foarte mult și pot spune că uneori chiar trebuie să vorbești cu cineva.

Am învățat multe despre mine, și am învățat că astfel de situații te fac mai puternic”, a spus Sabalenka, potrivit puntodebreak.com.

Nu mă pot gândi la asta continuu, trebuie să continui. Uneori trebuie doar să accepți ceea ce s-a întâmplat. Aryna Sabalenka

Pentru sportiva din Belarus, marele obiectiv al perioadei următoare este un triumf la Wimbledon, competiție care va debuta pe 29 iunie.

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