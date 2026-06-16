Culmea protestului Dinamo le spune fanilor cum să-și exprime nemulțumirile față de conducerea clubului: „Nu e sfârșitul discuției” +46 foto
Ultrașii lui Dinamo protestează față de conducerea clubului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Culmea protestului Dinamo le spune fanilor cum să-și exprime nemulțumirile față de conducerea clubului: „Nu e sfârșitul discuției”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 15:41
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 15:48
  • Luni, Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026/2027, care includ sigla care a fost contestată dur de fani.
  • O zi mai târziu, „câinii” au emis un comunicat în care le sugerează suporterilor cum să protesteze fără să mai lipsească de la meciuri.
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Fanii dinamoviștii au contestat dur noua siglă a clubului și au luat decizia de a nu mai intra pe stadion la meciuri.

În urma unor discuții cu conducerea, Peluza Sud a ales să continue să lipsească de pe stadion, în timp ce PCH a decis să intre la meciuri în minutul 10, exact cum s-a întâmplat la barajul cu FCSB.

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Dinamo le oferă suporterilor un mod „gratuit” de a protesta, fără să lipsească de la meciuri

În încercarea de a convinge suporterii să revină pe stadion, Dinamo le-a propus un mod „gratuit” de a protesta.

Concret, la orice comandă făcută pentru noile echipamente, fanii pot adăuga gratuit în coșul de cumpărături o banderolă pentru grevă japoneză, inscripționată cu textul: „Dinamo suntem toți”.

Practic, fanii vor plăti 400 de lei pentru a protesta „gratuit” FOTO: Captură shop.dinamo1948.ro. Practic, fanii vor plăti 400 de lei pentru a protesta „gratuit” FOTO: Captură shop.dinamo1948.ro.
Practic, fanii vor plăti 400 de lei pentru a protesta „gratuit” FOTO: Captură shop.dinamo1948.ro.

Greva japoneză este o formă de protest prin care oamenii își continuă activitatea în mod normal, în timp ce își exprimă nemulțumirile, prin purtarea unor banderole, ecusoane sau alte însemne distinctive.

FOTO. Dinamo și-a prezentat noul echipament pentru sezonul 2026/2027

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
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Comunicatul transmis de Dinamo

„Protestul japonez

Există și forme de protest care nu își propun să câștige o luptă, ci să păstreze deschisă o conversație.

În cultura japoneză există de multă vreme ideea că dezacordul nu trebuie să însemne distrugere și că demnitatea unei cauze se măsoară și prin felul în care alegi să o aperi. De aici și ceea ce noi numim astăzi, convențional, greva sau protestul japonez: o formă de protest prin care oamenii își exprimă convingerile fără să abandoneze locul căruia îi aparțin.

Poate că există ceva frumos în această idee.

Poate că există ceva profund uman în capacitatea de a spune «nu sunt de acord», fără a înceta să fii parte din aceeași familie și din același ideal.

Dinamo este o comunitate prea mare, prea diversă și prea pasională pentru a pretinde că toți vor vedea întotdeauna lucrurile la fel.

Iar relația dintre un club și suporterii săi nu este o fotografie.

Este o conversație.

Uneori liniștită, alteori aprinsă, dar întotdeauna necesară și etern deschisă.

Tocmai din acest motiv, odată cu lansarea noului echipament, suporterii care își doresc vor putea solicita și o banderolă cu inscripția «Dinamo suntem toți».

Nu privim acest gest ca pe sfârșitul unei discuții și nici ca pe victoria unei tabere asupra alteia.

Îl privim ca pe un semn de respect reciproc. Ca pe o formă demnă de a spune: «nu sunt de acord»! Fără a înceta să aparții acestei comunități.

Procesul prin care Dinamo încearcă să își înțeleagă mai bine suporterii, iar suporterii încearcă să modeleze viitorul clubului, este în plină desfășurare. Nu se oprește la un tricou, la o siglă, la un sezon sau la o generație.

Pentru că, în cele din urmă, marile comunități nu sunt construite din acorduri perfecte.

Sunt construite din capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când nu suntem de acord asupra tuturor lucrurilor.

Iar dacă peste ani cineva va încerca să explice ce a ținut această comunitate împreună prin atâtea schimbări, probabil că nu va găsi răspunsul într-o siglă, într-un tricou sau într-un comunicat.

Îl va găsi în afecțiunea încăpățânată a unor oameni care au refuzat să abandoneze comunitatea din care fac parte”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

Andrei Nicolescu, despre noul echipament al lui Dinamo

„Echipamentele sunt făcute anul trecut. Anul ăsta știm deja designul tricourilor de anul viitor. Asta e regula la Puma.

Sigla DDB urmează să fie adăugată. Tot ce e pus pe ele a venit deja din comanda Puma, pre-imprimat. Pentru sigla DDB e un loc special pe tricou și se vor imprima.

Prețul e scump pentru România (n.r. la precomandă costă 396 de lei, la preț normal 440 de lei fără personalizare), dar e calitate de la Puma, sunt personalizate, nu e un tricou de serie, sunt făcute special pentru Dinamo.

Nu există altă echipă care să aibă acest echipament, au toate elementele brodate, calitatea a crescut foarte mult față de anul trecut.

Materialul e cel mai recent pe care-l folosește Puma, din perspectiva asta sunt calitate premium.

Designerii Puma lucrează cu designerul nostru și din mai multe opțiuni se alege, așa a fost procedura.

La cel de acasă, erau mișto tricourile lui Arsenal cu mâneci albe și am mers pe modelul ăsta”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
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