Sir David Beckham Fostul internațional englez a primit  titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. Costumul purtat, creat de soția, Victoria, și inspirat de monarh
David Beckham. Foto: Imago
Sir David Beckham Fostul internațional englez a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. Costumul purtat, creat de soția, Victoria, și inspirat de monarh

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 10:45
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 10:45
  • David Beckham (50 de ani), fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea.

La ceremonia care a avut loc a avut loc marți, la Castelul Windsor, în comitatul Berkshire, au fost prezenți părinții fostului internațional, Sandra și David, soția, Victoria, și 3 dintre cei 4 copii: Romeo(23 de ani), Cruz (20 de ani) și Harper Seven (14 ani).

Brooklyn (26 de ani), cel mai mare dintre copiii cuplului Beckham, a lipsit din cauza unui conflict uriaș cu părinții săi.

David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea

„Nu aș putea fi mai mândru. Oamenii știu cât de patriot sunt, îmi iubesc țara. Am spus mereu cât de importantă este monarhia pentru familia mea.

Am avut norocul să călătoresc în toată lumea, iar toți oamenii vor să vorbească cu mine despre monarhia noastră.

Asta mă face mândru”, a declarat Beckham, după ceremonie, conform bbc.com.

David Beckham, înnobilat de Regele Angliei. Foto: Captură YouTube, @ITVNews
David Beckham, înnobilat de Regele Angliei. Foto: Captură YouTube, @ITVNews

Soția lui David, Victoria, care a primit în 2017 Ordinul Imperiului Britanic (OBE) pentru contribuția sa la industria modei, a creat chiar ea costumul purtat de soțul său la castel.

„(n.r. - Regele Charles) a fost destul de impresionat de costumul meu. Este cel mai elegant bărbat pe care îl cunosc și m-a inspirat de-a lungul anilor.

M-am uitat la poze vechi cu el tânăr, în costume de ceremonie, și am spus: «Asta vreau să port». Așa că i-am arătat Victoriei, iar ea l-a făcut”, a povestit Beckham cu zâmbetul pe buze.

a stat Beckham la coadă după moartea Reginei Elisabeta a II-a, în 2022, pentru a-i aduce un ultim omagiu, un gest de respect față de monarhie. În 2003, fotbalistul primea Ordinul Imperiului Britanic (OBE) din partea Reginei

În 2024, el a devenit ambasador al Fundației Regelui, susținând programe educaționale și de mediu dedicate tinerilor.

Contribuția lui David Beckham în fotbal

Format la academia lui Manchester United, Beckham a debutat în 1992 și a jucat 11 ani la echipa mare, unde a cucerit mai multe trofee:

  • Șase campionate ale Angliei (1996-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003)
  • Un trofeu Champions League (1998-1999)
  • Două Cupe FA (1999, 1996)
  • Patru Supercupe ale Angliei (1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998

În 2003, s-a transferat la Real Madrid pentru 37 de milioane de euro, apoi a evoluat pentru LA Galaxy, AC Milan și Paris Saint-Germain, unde și-a încheiat cariera în 2013.

Alte trofee cucerite de David Beckham ca jucător:

  • Campionatul Spaniei: 2006-2007
  • Supercupa Spaniei: 2003-2004
  • Campionatul Franței: 2012-2013
  • Cupa MLS: 2010-2011, 2011-2012

În prezent, Sir David Beckham este co-proprietar al clubului Salford City, alături de fostul coleg Gary Neville, și co-proprietar al echipei Inter Miami din Statele Unite.

