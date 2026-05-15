Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a confirmat interesul unor investitori italieni cu privire la încheierea unui parteneriat cu clubul prahovean.

Situația „lupilor galbeni” este delicată, atât la nivel sportiv, cât și din punct de vedere financiar, iar soluția ar putea veni din partea unor oameni de afaceri apropiați de marele club italian Napoli.

Claudiu Tudor: „Suntem aproape de un parteneriat”

Oficialul celor de la Petrolul a confirmat că negocierile sunt destul de avansate, iar posibilii investitori au fost deja pe stadionul „Ilie Oană” la o partidă a echipei, unde au luat contact cu atmosfera.

„Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli.

Au fost aici, au asistat la meciul cu Hermannstadt, și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba despre o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci despre un parteneriat”, a declarat Claudiu Tudor, potrivit observatorulph.ro.

Petrolul se confruntă cu mari probleme financiare și cu o datorie totală de 9 milioane de euro la final de 2025, care s-a mărit cu aproape 50% față de cea din decembrie 2024. Clubul e de ceva timp în concordat preventiv, o formă la care o societate aflată în dificultate poate apela pentru a evita insolvența.

Petrolul va juca în ultima etapă a play-out-ului cu Oțelul Galați, cele trei puncte fiind necesare pentru ca „lupii galbeni” să poată evita barajul de menținere/promovare.

Cum și-a mărit Petrolul datoria cu 50% într-un singur an

Echipa ploieșteană a generat pe parcursul anului 2025 aproape același nivel de venituri ca și în 2024: 5 milioane de euro.

Cu toate acestea însă, clubul a mărit bugetul salarial cu 33%. Și a trecut de la 4,3 milioane de euro în 2024 la nu mai puțin de aproape 5,7 milioane de euro anul trecut. S-a trecut pragul de avarie: bugetul salarial a depășit toate veniturile clubului.

Cum există multe alte cheltuieli în afara sumelor privind beneficiile angajaților, Petrolul a terminat anul 2025 și cu deficit mare, dar a și adăugat milioane de euro și la datoria totală, care la 31 decembrie ajunsese la 9,3 milioane euro!

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 8 22* 15 Unirea Slobozia 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13

*beneficiază de rotunjire

