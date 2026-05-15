A semnat până în 2029 Unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo și-a prelungit contractul. A bifat 43 de meciuri în acest sezon!

Raul Opruț (28 de ani), fundașul celor de la Dinamo, a semnat prelungirea contractului cu clubul alb-roșu.

Fundașul stânga este pe cale să încheie al doilea sezon consecutiv în tricoul lui Dinamo, aflându-se la stagiunea cu cele mai bune cifre ale carierei, motiv pentru care clubul va miza pe el și în viitor.

Clubul a anunțat oficial prelungirea înțelegerii, iar Opruț va îmbrăca tricoul „câinilor” până la finalul sezonului 2028-2029.

„Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029.

Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club. Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune.

Raul, îți mulțumim pentru tot ce ai oferit până acum și avem încredere că cele mai frumoase momente abia urmează! Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe bucurii alături de Dinamo!”, este mesajul transmis de Dinamo, pe Instagram.

Opruț a bifat toate partide jucate de Dinamo în Liga 1 în acest sezon, 38 la număr, la care se mai adaugă 5 apariții în Cupa României, reușind în total 6 goluri și două pase decisive.

În schimb, fundașul lateral va fi suspendat la partida următoare, cu CFR Cluj, după ce a văzut al patrulea cartonaș galben în etapa precedentă.

