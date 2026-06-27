„Sunt frustrat”  A răbufnit după ce a jucat doar 17 meciuri în doi ani la FCSB: „Nu am avut șansa să îmi arăt potențialul”
David Kiki
Superliga

„Sunt frustrat” A răbufnit după ce a jucat doar 17 meciuri în doi ani la FCSB: „Nu am avut șansa să îmi arăt potențialul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 15:13
  • David Kiki (32 de ani) a vorbit despre despărțirea de FCSB și a precizat care e marele său regret după perioada petrecută în tricoul roș-albaștrilor.
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Sosit în vara anului 2024 la FCSB, fundașul stânga originar din Benin nu a reușit să se impună la fosta campioană a României.

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David Kiki, după plecarea de la FCSB: „Sunt frustrat că nu am avut șansa să îmi arăt adevăratul potențial”

În urmă cu câteva zile, FCSB a anunțat despărțirea oficială de David Kiki, jucător care mai avea un an de contract. Și Baba Alhassan, Mamadou Thiam și Daniel Graovac au părăsit formația roș-albastră.

Acum, David Kiki a explicat că a rămas cu un gust amar după plecarea de la echipa lui Marius Baciu.

„Ce pot să spun e că mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se desfășoare diferit. Ăsta e fotbalul și am avut multe de învățat, dar ăsta e sfârșitul.

Sunt frustrat că nu am avut șansa să îmi arăt adevăratul potențial la FCSB, dar am învățat foarte multe din această situație, ceea ce mă va ajuta de-acum în carieră”, a declarat David Kiki, conform fanatik.ro.

300.000 de euro
este cota de piață a lui David Kiki, conform Transfermarkt

Apărătorul african a vorbit și despre cei doi ani petrecuți la FCSB.

„Am avut un început bun după ce FCSB m-a transferat, dar încet-încet lucrurile au început să se complice pentru mine.

Mai întâi a fost accidentarea și apoi în al doilea sezon din cauza unor decizii și a unor factori care nu au depins de mine, în ciuda determinării mele și a muncii enorme de la antrenamente, nu am mai jucat”.

Aș vrea să le mulțumesc suporterilor și galeriei pentru susținerea lor, am primit multe mesaje de la ei atunci când lucrurile mergeau bine, dar și pentru faptul că au fost alături de noi și în momentele grele. Le doresc toate cele bune. David Kiki

În tricoul fostei campioane, David Kiki a jucat doar 17 meciuri în două sezoane. A cucerit un titlu și o Supercupă.

  • Farul, Arda Kardzhali, Montana, Brest, Red Star și Chamois Niort sunt echipele pe la care a mai trecut Kiki.

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