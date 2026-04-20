Yuliya Dumanska (29 de ani), portarul naționalei României de handbal feminin, va evolua pentru CSM București începând cu sezonul viitor.

Transfer important reușit de campioana României. Yuliya Dumanska, goalkeeper cu 72 de prezențe în tricoul echipei naționale, se va alătura lotului condus de Bojana Popovic.

Transfer tare la CSM București! Portarul naționalei României se alătură „tigroaicelor”

„Este o nouă etapă importantă în viața și cariera mea, una pe care o încep cu multă motivație și entuziasm. CSM București esteunul dintre cluburile la care mi-am dorit să ajung, iar faptul că acest pas devine realitate mă onorează și mă responsabilizează înacelași timp. Îmi place să evoluez la cel mai înalt nivel.

Aștept cu încredere noul sezon și sunt determinată să contribui, prin muncă și profesionalism, la îndeplinirea obiectivelor clubului. Voi rămâne profesionistă și concentrată, pregătită să dau totul pe teren pentru CSM București și pentru suporterii care susțin această echipă!” a declarat Yuliya Dumanska, conform site-ului oficial al „tigroaicelor”.

Yuliya Dumanska este un portar de top, cu experiență în competiții europene și o mentalitate de învingător. Sunt convisă că va aduce un plus de valoare echipei noastre și va contribui la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus. Mica Brădeanu, team-manager CSM București

De-a lungul carierei, Dumanska a evoluat pentru Neptun Constanța, HCM Baia Mare, SCM Craiova, SCM Rm. Vâlcea, Podravka Koprivnica, Gloria Bistrița, înainte să revină în urmă cu doi ani la Minaur Baia Mare.

Are în palmares un titlu la Vâlcea, o Cupă și trei Supercupe. În 2018 a câștigat Cupa EHF alături de SCM Craiova.

9 turnee finale a bifat Dumnaska alături de naționala României: 4 Europene și 5 Mondiale

